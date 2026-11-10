Messina, riparata la condotta idrica a Montesanto-Tremonti: ripristinata l’erogazione dell’acqua

Buone notizie per i residenti della zona Montesanto-Tremonti a Messina. Sono stati completati, in anticipo rispetto alla tempistica inizialmente prevista, i lavori di riparazione della condotta idrica alimentata dal serbatoio Montesanto 2. La regolare distribuzione dell’acqua è già stata riattivata dopo la conclusione degli interventi e le necessarie verifiche tecniche.

Messina, riparate due perdite nella rete idrica di Montesanto

Le operazioni hanno riguardato inizialmente una perdita individuata nella giornata di ieri lungo la rete idrica servita dal serbatoio Montesanto 2. Durante i lavori è stata inoltre riscontrata un’ulteriore perdita, sulla quale è stato possibile intervenire contestualmente. La temporanea interruzione del flusso d’acqua lungo l’anello delle utenze interessate ha consentito alle squadre operative di effettuare entrambe le riparazioni simultaneamente e in condizioni di sicurezza, ottimizzando i tempi di intervento. Nel corso delle operazioni non sono state registrate richieste di intervento da parte delle utenze coinvolte.

Distribuzione dell’acqua già riattivata a Montesanto-Tremonti

Una volta completati i lavori sulla condotta, sono state effettuate le verifiche necessarie per accertare la tenuta delle riparazioni e il corretto funzionamento della rete. Gli esiti positivi dei controlli hanno consentito di procedere alla riattivazione della regolare distribuzione idrica, anticipando i tempi inizialmente previsti per la conclusione degli interventi. Si chiude così l’intervento sulla rete alimentata dal serbatoio Montesanto 2, con entrambe le perdite riparate e il servizio idrico ripristinato per le utenze interessate.