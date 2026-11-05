Messina, rinasce il PalaMerlino al CEP: nuovo palazzetto da oltre 4 milioni di euro, lunedì l’inaugurazione

Il PalaMerlino di Messina si prepara a riaprire le porte alla città con una veste completamente rinnovata. Il nuovo palazzetto dello sport del villaggio CEP sarà ufficialmente inaugurato lunedì 9 novembre, alle ore 10:00, nel corso di una cerimonia che segnerà la conclusione di un importante intervento di riqualificazione dell’impiantistica sportiva cittadina. La struttura, realizzata nell’area di via Rosario Livatino al posto del precedente impianto ormai deteriorato, è stata ricostruita grazie a un finanziamento di 4.290.000 euro provenienti dal PNRR. Il progetto punta a restituire al quartiere e all’intera città uno spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla promozione delle discipline rotellistiche, con la possibilità di ospitare anche competizioni agonistiche di livello nazionale.

Messina, lunedì 9 novembre l’inaugurazione del nuovo PalaMerlino

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione del sindaco di Messina, Federico Basile, dell’assessore agli Impianti sportivi Massimo Finocchiaro e dell’assessore alle Politiche sportive Stello Vadalà. All’appuntamento, aperto agli organi di stampa, saranno presenti anche l’esperta del sindaco Mariacristina Correnti, il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), Massimiliano Trovato, e la delegata territoriale della Federazione, Eleonora Picelli. L’inaugurazione rappresenterà l’occasione per presentare alla città le caratteristiche del nuovo impianto e celebrare il completamento di un intervento destinato a valorizzare il patrimonio sportivo di Messina.

PalaMerlino, investimento da 4,29 milioni di euro con i fondi PNRR

Il nuovo palazzetto è stato realizzato nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” del PNRR, attraverso un finanziamento complessivo di 4.290.000 euro. L’intervento, promosso dal Comune di Messina, è stato seguito dal Dipartimento Servizi Tecnici, che ha curato le attività di competenza attraverso le proprie professionalità. In particolare, l’architetto Concettina Spagnolo ha ricoperto il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP), mentre l’ingegnere Massimo Pistorino ha svolto le funzioni di Direttore dei lavori. L’esecuzione dell’opera è stata affidata all’Associazione temporanea di imprese composta da Arcobaleno S.r.l., in qualità di mandataria, ed Edil Costruzioni Putrino, come mandante. Il progetto è stato elaborato dal Raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dall’architetto Giuseppe Marotta. Il risultato è un impianto progettato per coniugare funzionalità, innovazione, accessibilità e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle normative del CONI e della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Nuovo PalaMerlino, pista da 22 per 44 metri e tribuna da 451 posti

Il rinnovato PalaMerlino del CEP è stato progettato per ospitare diverse discipline sportive, con particolare attenzione alle attività rotellistiche. La struttura potrà accogliere pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, freestyle e hockey in linea, mettendo a disposizione degli atleti spazi conformi agli standard richiesti per lo svolgimento delle attività e delle competizioni. Il cuore dell’impianto è rappresentato dalla pista di gara di 22 metri per 44 metri, realizzata con una pavimentazione ad alta resistenza composta da resina e polvere di quarzo. L’area sportiva è delimitata da balaustre professionali trasparenti e reti di protezione, elementi pensati per garantire le condizioni necessarie allo svolgimento delle discipline previste. Per il pubblico è stata realizzata una gradinata da 451 posti a sedere, alla quale si aggiungono postazioni specificamente dedicate alle persone con disabilità motoria. Le caratteristiche del nuovo palazzetto consentiranno così di accogliere sia le attività sportive quotidiane sia manifestazioni agonistiche, con l’ambizione di ospitare appuntamenti anche di rilievo nazionale.

Spogliatoi, area ristoro e sala conferenze: tutti i servizi del nuovo impianto

Oltre agli spazi destinati alle competizioni, il progetto ha riservato particolare attenzione ai servizi necessari per garantire la piena funzionalità della struttura. Il nuovo PalaMerlino dispone di spogliatoi per gli atleti e per i giudici di gara, locali tecnici, un presidio di primo soccorso, un’area ristoro e una hall d’ingresso. Al primo piano è stata inoltre prevista una sala riunioni e conferenze, destinata ad ampliare le possibilità di utilizzo dell’edificio anche oltre le attività strettamente sportive. La progettazione ha puntato a garantire la piena accessibilità degli ambienti e una gestione funzionale degli spazi, attraverso la separazione dei percorsi riservati agli atleti da quelli destinati agli spettatori. Una soluzione pensata per rendere più agevole l’organizzazione degli eventi e migliorare la fruibilità complessiva del palazzetto.

PalaMerlino ecosostenibile: fotovoltaico, illuminazione LED ed efficienza energetica

Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo impianto sportivo riguarda l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei consumi energetici. La struttura è stata realizzata nel rispetto dei criteri DNSH e degli standard nZEB, previsti per gli edifici a energia quasi zero. Tra le dotazioni figura un impianto fotovoltaico da 19,36 kW, affiancato da un sistema solare termico destinato a contribuire al fabbisogno energetico della struttura. Il palazzetto è inoltre dotato di illuminazione completamente a LED e di un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, soluzioni che puntano a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e a ridurre i consumi. L’intervento unisce quindi la riqualificazione degli spazi sportivi all’impiego di tecnologie orientate alla sostenibilità, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente dell’impianto.

L’Amministrazione Basile: “un impianto moderno che guarda al futuro dello sport a Messina”

La riapertura del PalaMerlino viene presentata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile come un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle strutture sportive cittadine. “Con il nuovo PalaMerlino consegniamo alla città un impianto sportivo moderno, funzionale e inclusivo, che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina. Un investimento importante che guarda al futuro e che mette al centro lo sport come occasione di crescita, aggregazione e inclusione sociale. Questa struttura offrirà nuove opportunità alle società sportive, ai giovani e a tutti coloro che praticano le discipline rotellistiche, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento anche per manifestazioni e competizioni di rilievo nazionale”, evidenzia l’Amministrazione comunale.