Messina, rimossa la betoniera precipitata nel torrente Annunziata: ora la messa in sicurezza del viale

È stata finalmente rimossa la betoniera precipitata nel greto del torrente Annunziata, a Messina, alcuni giorni fa. Dopo un paio di tentativi di recupero andati a vuoto per diverse ragioni, le operazioni si sono concluse nel corso della notte, quando le gru sono riuscite a sollevare il pesante mezzo e a riportarlo sul piano stradale. Si conclude così una prima fase dell’intervento, ma la situazione non è ancora tornata alla normalità. Adesso l’attenzione si sposta sulla messa in sicurezza del viale Annunziata, dove permangono limitazioni alla circolazione veicolare nel tratto interessato dall’incidente. La strada resta infatti percorribile soltanto in direzione valle, mentre gli automobilisti che devono procedere nella direzione opposta sono costretti a utilizzare un percorso alternativo attraverso la vicina via Del Fante.

Betoniera nel torrente Annunziata, il recupero durante la notte

Le operazioni di recupero della betoniera finita nel torrente Annunziata sono state portate a termine durante la notte, dopo che i precedenti tentativi non avevano consentito di rimuovere il mezzo. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di gru, impiegate per sollevare la betoniera dal greto del torrente e riportarla al livello della carreggiata. Il recupero rappresenta un passaggio importante nella gestione delle conseguenze dell’episodio, avvenuto alcuni giorni fa e seguito da operazioni che si sono rivelate più articolate del previsto. Dopo un paio di tentativi non andati a buon fine, è stato dunque possibile completare la rimozione del mezzo pesante dal letto del torrente. Con la conclusione di questa fase, il lavoro si concentra ora sulle condizioni del tratto stradale interessato e sugli interventi necessari per garantirne la sicurezza.

Viale Annunziata, strada ancora a senso unico: deviazione su via Del Fante

Nonostante il recupero della betoniera, la circolazione sul viale Annunziata resta limitata. Nel tratto interessato dalle operazioni, infatti, è attualmente possibile transitare soltanto in direzione valle. Per gli automobilisti che devono procedere nell’altra direzione rimane necessario utilizzare la deviazione predisposta attraverso via Del Fante. La rimozione del mezzo non determina quindi l’immediato ripristino della normale viabilità, poiché resta da affrontare la fase successiva dell’intervento. Le limitazioni continuano a interessare gli spostamenti lungo il viale, rendendo necessario il ricorso al percorso alternativo per i veicoli che non possono attraversare il tratto nella direzione attualmente interdetta.

Messina, dopo la rimozione della betoniera iniziano gli interventi di messa in sicurezza

Il recupero del mezzo pesante rappresenta soltanto una parte delle operazioni necessarie per arrivare alla completa normalizzazione della situazione sul viale Annunziata.

La nuova fase riguarda infatti la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’episodio, un passaggio necessario prima di poter valutare il pieno ripristino delle condizioni di circolazione. Al momento non sono stati indicati i tempi necessari per completare questa fase né una data per il ritorno alla normale percorribilità della strada in entrambe le direzioni. Resta quindi confermato l’attuale assetto della viabilità, con il transito consentito esclusivamente in direzione valle e la deviazione dei veicoli sulla vicina via Del Fante.