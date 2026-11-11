Messina, rigenerazione urbana dei villaggi costieri: la Fondazione per la Cultura cerca esperti per un workshop internazionale

La Fondazione Messina per la Cultura ha indetto un Avviso Pubblico per la selezione di un massimo di 10 componenti del Comitato Scientifico del workshop internazionale in|SITUM – Studio collettivo di rigenerazione urbana, in programma a Messina nel mese di giugno 2027. L’iniziativa intende promuovere un percorso di ricerca e confronto interdisciplinare dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione dei villaggi costieri del territorio messinese, lungo le coste ionica e tirrenica, coinvolgendo competenze provenienti dai settori dell’architettura, dell’urbanistica, del paesaggio, delle scienze sociali, dell’arte e della cultura. Il Comitato Scientifico contribuirà alla definizione degli indirizzi culturali e metodologici del workshop, all’individuazione delle aree tematiche e progettuali, alla selezione di esperti e tutor e alla supervisione delle attività e dei risultati progettuali.

Possono presentare la propria candidatura docenti universitari, ricercatori, dottorandi, architetti, urbanisti, designer, antropologi, sociologi, fotografi, scenografi, artisti e operatori culturali, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 novembre 2026, alle ore 18:00. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionemessinaperlacultura@pec.comune.messina.it secondo le modalità indicate e utilizzando la documentazione allegata al presente Avviso. La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo completamente gratuito.