Scavavano il terreno, realizzavano fossati nei quali venivano depositati rifiuti e successivamente ricoprivano tutto con la terra precedentemente rimossa, occultando i materiali nel sottosuolo. È questo lo scenario emerso da un’articolata attività investigativa condotta dalla Polizia Metropolitana di Messina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di un’indagine su presunte attività illecite di gestione dei rifiuti e alterazione del territorio. Le investigazioni, sviluppate attraverso prolungati servizi di osservazione, appostamenti e mirati accertamenti di Polizia Giudiziaria, avrebbero consentito di documentare una serie di episodi riconducibili a un’attività sistematica di trasporto e interramento di rifiuti, prevalentemente provenienti dal settore vivaistico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i materiali venivano trasportati nelle aree interessate, scaricati all’interno di cavità appositamente scavate e successivamente ricoperti con terreno, così da nasconderne la presenza. Ulteriori filoni investigativi hanno riguardato anche presunte attività di escavazione e prelievo di materiale terroso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, con possibili ripercussioni sull’integrità e sull’assetto del territorio. Gli elementi acquisiti dalla Polizia Metropolitana, trasmessi all’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di provvedimenti cautelari di natura personale e reale, tra cui l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato.

Sono stati sottoposti a sequestro alcuni beni, al fine di impedirne l’ulteriore impiego

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sottoposti a sequestro alcuni beni, al fine di impedirne l’ulteriore impiego. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia Metropolitana di Messina, a conclusione di una fase investigativa caratterizzata da attività di monitoraggio del territorio e dalla ricostruzione delle modalità con cui sarebbero state poste in essere le condotte contestate. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati ambientali svolte dalla Polizia Metropolitana di Messina, con particolare attenzione alla gestione illecita dei rifiuti, alla tutela del suolo e alla salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli ambientali e idrogeologici.

Le indagini svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, e con il coordinamento investigativo del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa Flavia Caldarazzo, titolare del procedimento. L’attività investigativa, condotta dalla Polizia Metropolitana di Messina sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, si inserisce nel più ampio impegno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni di gestione illecita dei rifiuti e di alterazione delle aree sottoposte a vincolo. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi, finalizzati a completare la ricostruzione delle condotte emerse e a verificare eventuali ulteriori profili di responsabilità, nel rispetto del segreto investigativo e della presunzione di innocenza.