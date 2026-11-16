Messina ricorda gli eroi di Nassiriya: cerimonie e momenti di commozione per i tre Carabinieri caduti

Nei giorni scorsi, ha avuto luogo la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, che ricorre il 12 novembre di ogni anno, in concomitanza con l’anniversario dell’attentato compiuto ad An Nassiriya (IRAQ) il 12 novembre 2023, allorquando rimasero uccisi 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili, nonché 9 iracheni. Nella circostanza, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno organizzato e partecipato a numerose iniziative che si sono tenute in varie località del messinese, per commemorare tutti i caduti delle missioni internazionali di pace e in particolare il Sottotenente Giovanni Cavallaro, il Mar.A.s.UPS Alfio Ragazzi e il Brig. Ivan Ghitti, tutti originari di questa provincia e decorati della “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero”.

Il 10 novembre u.s., a Santa Teresa di Riva (ME), presso la Chiesa “Madonna di Portosalvo”, è stata celebrata una messa solenne in suffragio del Sottotenente Giovanni Cavallaro, a cui hanno partecipato non solo i familiari di quest’ultimo, ma anche la vedova e i figli del Mar.A.s.UPS Alfio RAGAZZI, deceduto in occasione dello stesso attentato. Durante questo momento di preghiera, il Comandante della Compagnia di Taormina (ME), Cap. Domenico TOTA, ha ricordato la figura del S. Ten. CAVALLARO, che in passato aveva già maturato – in Kosovo e in Macedonia – una significativa esperienza anche nel campo delle missioni di pace. Nella circostanza, la cittadinanza del luogo si è unita alle numerose Autorità militari, civili e religiose del territorio, nonché ad alcune rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni combattentistiche e d’arma, a cui si sono aggiunte diverse scolaresche della zona che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza in ricordo di questo evento così tragico.

Il 12 novembre u.s., un altro momento della memoria è stato celebrato a San Fratello (ME), presso la parrocchia “Maria Santissima Assunta”, ove la funzione religiosa celebrata ha ricordato in particolare il Brig. Ivan Ghitti, sulla tomba del quale i familiari – accompagnati dal Comandante della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, Magg. Angelo Salici – hanno deposto una corona di fiori. Sempre in memoria del Brig. Ghitti, le commemorazioni sono proseguite anche a Motta d’Affermo (ME), ove i familiari del militare e il Magg. Salicihanno anche inaugurato una stele in onore di tutte le vittime dell’attentato di An Nassiriya. Anche in questi due momenti è stato ricordato l’altissimo valore del sacrificio compiuto da tutte le vittime di quel tragico momento della storia del Paese, divenendo esempio di abnegazione, senso dello Stato e dedizione al servizio in favore non solo della collettività nazionale, ma anche delle popolazioni dei Paesi lontani dall’Italia ove quei militari erano stati chiamati a operare.

Infine, l’ultimo evento in ordine cronologico ha avuto luogo il 14.11.2026, presso il cimitero del Villaggio di “Briga Marina”, dove la vedova del Mar.A.s.UPS Alfio Ragazzi e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Col. Lucio Arcidiacono – alla presenza anche del figlio e dei fratelli del Caduto, nonché di alcuni suoi ex commilitoni – hanno deposto un cuscino di fiori sulla tomba del militare, contestualmente benedetta dal Cappellano Militare del Comando Legione “Sicilia”, Don Rosario Scibilia. Poco dopo, le commemorazioni sono proseguite con la cerimonia dell’alzabandiera che si è tenuta a Scaletta Zanclea (ME), presso la locale sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata proprio alla memoria del Mar.A.s.UPS Ragazzi. Il tutto si è concluso infine presso la locale Parrocchia di “Santa Maria del Carmelo”, ove è stata celebrata una messa officiata dal parroco Don Gianfranco Pistorino e dal Cappellano Militare, alla presenza anche delle Autorità militari, nonché del Sindaco del luogo e dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Pagliara (ME).