Messina, riapre la scuola di Torre Faro dopo l’incendio: 60 bambini pronti a tornare nelle loro aule

Dopo mesi di chiusura e disagi per decine di famiglie, la scuola “Città di Firenze” di Torre Faro, a Messina, si prepara finalmente a riaprire. Sono stati completati gli interventi necessari al ripristino dell’edificio scolastico, danneggiato da un incendio lo scorso 9 marzo, che aveva costretto circa 60 bambini della scuola dell’infanzia e primaria a trasferirsi temporaneamente in altre sedi del territorio. Il Dipartimento servizi alla persona del Comune di Messina ha portato a termine i lavori di messa in sicurezza, tinteggiatura, pulizia straordinaria e sanificazione dei locali, consentendo di guardare concretamente al ritorno degli alunni nelle loro aule. Un risultato particolarmente atteso dalla comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “Evemero da Messina”, che durante questi mesi ha dovuto riorganizzare le attività didattiche per garantire la continuità delle lezioni. Il sindaco Federico Basile ha espresso soddisfazione per il completamento degli interventi, sottolineando l’importanza di restituire alla comunità di Torre Faro un luogo fondamentale per la vita quotidiana dei bambini e delle loro famiglie.

Scuola di Torre Faro, completati i lavori dopo l’incendio del 9 marzo

Il plesso scolastico “Città di Firenze” era stato interessato da un incendio il 9 marzo scorso, rendendo necessaria la chiusura della struttura e il trasferimento degli alunni in altre sedi. Una situazione che aveva coinvolto circa 60 bambini della scuola dell’infanzia e primaria, insieme alle rispettive famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico. Dopo l’accaduto, il Comune di Messina ha avviato l’iter amministrativo per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria necessari al recupero dell’edificio. Le successive attività di ripristino hanno riguardato la messa in sicurezza degli ambienti, la tinteggiatura, la pulizia straordinaria e la sanificazione dei locali, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibili gli spazi destinati alle attività scolastiche. Il completamento delle opere permette ora di programmare concretamente la riapertura del plesso e il ritorno dei bambini nel proprio ambiente educativo, dopo un periodo caratterizzato dalla necessità di utilizzare sistemazioni alternative. L’intervento assume particolare rilevanza anche per il territorio di Torre Faro, dove la struttura rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici dell’Istituto comprensivo “Evemero da Messina”.

Il sindaco Basile: “Restituire la scuola ai bambini era una priorità”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha evidenziato le difficoltà affrontate dalla comunità scolastica durante i mesi successivi all’incendio e l’impegno dell’Amministrazione comunale per riportare l’edificio alle condizioni necessarie per la ripresa delle attività. “Sappiamo bene quanto questi mesi siano stati difficili per i bambini, per le famiglie e per tutto il personale scolastico. Per questo restituire il plesso “Città di Firenze” alla sua funzione era una priorità di questa Amministrazione comunale. Non ci siamo fermati alle procedure o agli annunci ma ci siamo messi immediatamente a lavoro per portare avanti gli interventi necessari per rendere nuovamente fruibile la scuola”, ha dichiarato il primo cittadino. Il completamento dei lavori rappresenta quindi un passaggio importante per superare le conseguenze dell’incendio e consentire agli alunni di ritrovare gli spazi scolastici che avevano dovuto lasciare. L’Amministrazione sottolinea inoltre il lavoro svolto dal Dipartimento comunale competente, impegnato nelle procedure amministrative e negli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’immobile. La riapertura permetterà di ricondurre le attività educative all’interno della sede originaria, dopo mesi nei quali studenti e famiglie hanno dovuto adattarsi a una diversa organizzazione della quotidianità.

Il ritorno dei 60 bambini e il ringraziamento alle famiglie

Il ripristino della scuola “Città di Firenze” rappresenta un risultato importante soprattutto per i circa 60 alunni che erano stati trasferiti in altre sedi dopo l’incendio. Il periodo di chiusura ha comportato difficoltà organizzative per le famiglie e per il personale scolastico, chiamati a individuare soluzioni alternative per garantire la continuità del percorso educativo. Il sindaco Basile ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito ad affrontare questa fase, riconoscendo il lavoro degli uffici comunali e la collaborazione dimostrata dalla comunità scolastica. “Voglio ringraziare il Dipartimento comunale che si è attivato tempestivamente e ha lavorato per portare a termine nel più breve tempo possibile tutti gli interventi necessari, a fronte delle opere strutturali da dover realizzare per mettere nuovamente in sicurezza l’edificio. Ma soprattutto un ringraziamento particolare alle famiglie, alla dirigenza scolastica, agli insegnanti e a tutto il personale che, in questi mesi, hanno affrontato i disagi con pazienza e collaborazione. So bene che non è stato semplice riorganizzare la quotidianità e trovare soluzioni alternative per garantire ai bambini la continuità del percorso scolastico. Oggi restituiamo alla comunità di Torre Faro un luogo importante, consapevoli che dietro la riapertura di una scuola ci sono il lavoro di tante persone e, soprattutto, le esigenze dei nostri bambini”, ha concluso il primo cittadino.

Torre Faro ritrova un punto di riferimento per la comunità scolastica

Con la conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino, il plesso “Città di Firenze” si avvicina alla ripresa delle attività nella propria sede. La riapertura consentirà ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria di tornare negli ambienti abituali, mettendo fine alla necessità di frequentare sedi alternative a causa delle conseguenze dell’incendio. Per l’Istituto comprensivo “Evemero da Messina” si tratta di un passaggio significativo, che permetterà di ricostituire un punto di riferimento educativo e sociale per il territorio di Torre Faro. Il lavoro svolto dal Dipartimento servizi alla persona del Comune ha riguardato sia gli interventi necessari a ristabilire le condizioni di sicurezza sia le operazioni di pulizia e sanificazione, indispensabili per rendere nuovamente utilizzabili gli spazi. Il completamento delle attività rappresenta dunque il presupposto per il ritorno degli alunni, anche se nel comunicato dell’Amministrazione non viene ancora indicata una data precisa per la ripresa delle lezioni nel plesso. Dopo mesi particolarmente difficili, la comunità scolastica può comunque guardare alla riapertura della struttura, con la prospettiva di ritrovare una sede fondamentale per la vita quotidiana degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie di Torre Faro.