La piscina comunale Graziella Campagna di Messina riapre dopo mesi di attesa, ma le modalità di utilizzo dell’impianto sollevano le critiche di tre consiglieri della Terza Circoscrizione. Al centro della contestazione c’è il provvedimento dell’Amministrazione comunale che disciplina l’apertura temporanea della struttura di viale San Martino attraverso una gestione diretta del Comune, riservando l’accesso esclusivamente alle attività sportive di sette società dilettantistiche firmatarie del Disciplinare d’uso. Una soluzione che consente la ripresa delle attività, ma che lascia fuori i singoli cittadini e impedisce l’ingresso agli spettatori, limitando le possibilità di fruizione di un impianto pubblico. A sollevare la questione sono Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), che esprimono soddisfazione per la riapertura, pur giudicando insufficienti le condizioni previste per il funzionamento della piscina. I tre rappresentanti istituzionali chiedono all’Amministrazione comunale di chiarire i tempi della gara per la gestione della struttura, con l’obiettivo di garantire un utilizzo più ampio e accessibile dell’impianto.

Piscina Graziella Campagna, accesso limitato alle società sportive e niente ingresso per gli utenti liberi

Il nodo principale riguarda le modalità stabilite dal provvedimento amministrativo, che prevede l’utilizzo della piscina esclusivamente da parte delle sette società sportive dilettantistiche che hanno sottoscritto il Disciplinare d’uso. La gestione rimane direttamente in capo al Comune di Messina, mentre il coordinamento operativo viene affidato a una società capofila. Restano invece esclusi dalla fruizione della struttura i cittadini che intendono praticare nuoto individualmente, così come non è consentito l’accesso al pubblico per assistere alle attività sportive o alle manifestazioni. Una situazione che, secondo i tre consiglieri, riduce sensibilmente le potenzialità dell’impianto e rischia di penalizzare non soltanto l’utenza libera, ma anche l’organizzazione di eventi competitivi e agonistici. “Siamo certamente contenti che la piscina “Graziella Campagna” abbia finalmente riaperto i battenti, ma la nostra soddisfazione resta moderata: si è aspettato tutto questo tempo per poi avviare un’operazione che segna troppi passi indietro e restituisce alla città un impianto fortemente limitato rispetto al suo reale potenziale. La montagna, insomma, ha partorito il topolino”. È questa la posizione espressa da Cacciotto, Barresi e Minutoli, che considerano la riattivazione un risultato positivo, ma contestano le restrizioni introdotte dall’Amministrazione comunale.

Le contestazioni dei consiglieri: spazi inutilizzati e dubbi sul ruolo della Federazione Italiana Nuoto

Oltre all’esclusione dei cittadini non iscritti alle associazioni sportive, i consiglieri della Terza Circoscrizione sollevano la questione del possibile sottoutilizzo della piscina, evidenziando come dal calendario degli spazi assegnati emergano diverse fasce orarie nelle quali l’impianto rimarrebbe libero, soprattutto durante la mattinata. Una circostanza che, a loro giudizio, rende ancora meno comprensibile la scelta di impedire l’accesso all’utenza individuale. I rappresentanti circoscrizionali richiamano inoltre l’attenzione sul ruolo della Federazione Italiana Nuoto, rispetto alla quale ricordano le precedenti rassicurazioni fornite dall’Amministrazione comunale sulla prosecuzione del rapporto. “I cittadini che non fanno parte delle associazioni non possono essere esclusi dalla fruizione di una struttura pubblica”, sottolineano Cacciotto, Barresi e Minutoli, aggiungendo: “così come il divieto assoluto di apertura al pubblico e di manifestazioni di pubblico spettacolo finisce per limitare le stesse attività competitive e agonistiche, mentre dal quadro della gestione complessiva sembra scomparsa anche la Federazione Italiana Nuoto (FIN) con la quale l’ Amministrazione Comunale ha più volte dato rassicurazioni sul proseguo del rapporto. Inoltre, dal planning degli spazi assegnati emerge che molto spesso la struttura resta libera, soprattutto la mattina, evidenziando un evidente sottoutilizzo dell’impianto proprio mentre si nega l’accesso all’utenza libera”. Le osservazioni dei tre consiglieri riguardano quindi sia l’organizzazione delle attività sia la possibilità di rendere la piscina maggiormente accessibile alla collettività.

Gestione della piscina comunale, richiesta chiarezza sui tempi della gara

La riapertura della Graziella Campagna viene dunque accolta come un primo risultato dopo i disagi provocati dalla prolungata indisponibilità dell’impianto, ma la soluzione temporanea adottata dal Comune non convince i tre consiglieri. La richiesta rivolta all’Amministrazione è di definire un percorso che consenta di superare le attuali limitazioni e restituire alla città una struttura utilizzabile pienamente, tanto dalle associazioni sportive quanto dai singoli cittadini. Al centro della questione rimangono soprattutto i tempi della gara per la gestione della piscina, sui quali Cacciotto, Barresi e Minutoli chiedono risposte precise. “Dopo mesi di disagi per il territorio”, concludono i consiglieri, “accogliamo con favore il primo passo della riapertura, ma ci aspettavamo ben altro slancio e non una semplice soluzione tampone. Chiediamo all’Amministrazione comunale chiarezza immediata sui tempi della gara per restituire finalmente alla comunità tutta una piscina pienamente fruibile, aperta ai cittadini e a pieno regime”. La vicenda riporta così al centro dell’attenzione il tema dell’accessibilità degli impianti sportivi pubblici di Messina e della necessità di conciliare le esigenze delle società agonistiche con quelle dei cittadini interessati a praticare attività natatoria.