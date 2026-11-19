Una notizia attesa per lo sport messinese: la piscina comunale “G. Campagna” di Messina riaprirà lunedì 23 novembre 2026. La conferma arriva dopo la sottoscrizione del disciplinare che regola l’utilizzo delle corsie d’acqua da parte delle società sportive interessate, un passaggio necessario per consentire la ripresa delle attività natatorie e restituire l’impianto alla collettività. La firma dell’accordo è avvenuta oggi, giovedì 19 novembre, presso il Dipartimento allo Sport del Comune di Messina, alla presenza dell’assessore alla Manutenzione beni e servizi e pronto intervento, Massimo Finocchiaro, e del dirigente del Dipartimento. La sottoscrizione del documento rappresenta un passaggio significativo nel percorso organizzativo che ha portato alla definizione delle condizioni necessarie per la riapertura della struttura, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle società sportive.

Piscina “G. Campagna”, firmato il disciplinare per l’utilizzo delle corsie d’acqua

Il disciplinare sottoscritto al Comune di Messina stabilisce le modalità di utilizzo degli spazi d’acqua della piscina comunale, definendo l’organizzazione delle attività delle realtà sportive interessate. L’accordo nasce da un percorso di confronto e condivisione finalizzato a individuare soluzioni organizzative che consentano la ripresa delle attività natatorie nel rispetto delle modalità stabilite. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione delle società che hanno sottoscritto il documento e di quanti hanno contribuito a definire le condizioni necessarie per rendere nuovamente fruibile l’impianto. La data fissata per la riapertura è lunedì 23 novembre 2026. Da quel giorno la piscina comunale tornerà disponibile e potranno riprendere le attività natatorie secondo quanto previsto dal disciplinare.

Vadalà: “una risposta concreta alle esigenze delle società sportive, degli atleti e delle famiglie”

Soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo è stata espressa dall’assessore alle Politiche sportive del Comune di Messina, Stello Vadalà, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il movimento natatorio cittadino e per le famiglie. “La riapertura della piscina comunale ‘G. Campagna’ rappresenta un momento importante per lo sport messinese e una risposta concreta alle esigenze delle società sportive, degli atleti e delle famiglie”, dichiara l’assessore. Vadalà ha sottolineato anche il ruolo del dialogo tra l’Amministrazione e le realtà sportive nel percorso che ha portato alla firma del disciplinare. “È il risultato di un percorso di confronto e collaborazione che ha consentito di individuare soluzioni condivise per garantire la ripresa delle attività. Restituire alla città questo impianto significa offrire nuove opportunità a chi pratica il nuoto e sostenere il lavoro delle tante realtà sportive del territorio. Il nostro impegno è continuare a valorizzare lo sport come strumento di benessere, inclusione e socialità”.