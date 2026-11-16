Messina, riapre dopo otto mesi la scuola “Città di Firenze” di Torre Faro: gli alunni tornano nelle loro aule dopo l’incendio

Dopo otto mesi di chiusura, riapre a Torre Faro il plesso scolastico “Città di Firenze” e gli alunni tornano finalmente nelle loro aule. Questa mattina, lunedì 16 novembre, la scuola dell’infanzia e primaria ha riaccolto i bambini nella sede originaria, mettendo fine a un periodo particolarmente complesso per le famiglie e per l’intera comunità scolastica. L’edificio era stato chiuso lo scorso 9 marzo a seguito di un incendio che aveva reso necessaria la sospensione delle attività didattiche e il trasferimento temporaneo di circa 85 bambini in altre strutture del territorio. La riapertura è stata possibile grazie al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino curati dal Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Messina. I lavori hanno interessato la messa in sicurezza degli ambienti, il ripristino dei locali, la tinteggiatura, la pulizia straordinaria e la sanificazione, consentendo di restituire alla scuola condizioni adeguate alla ripresa delle lezioni. Una giornata particolarmente significativa per Torre Faro, che ritrova un importante punto di riferimento educativo e sociale dopo mesi di disagi e sistemazioni provvisorie.

Messina, la scuola di Torre Faro riapre dopo l’incendio: la soddisfazione del sindaco Basile

Il ritorno degli alunni al plesso “Città di Firenze” è stato accompagnato dalla presenza di rappresentanti istituzionali e della comunità scolastica. Alla riapertura hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, i consiglieri comunali Paolo Alibrandi e Francesco Benedetto, il presidente della VI Municipalità Sacha Cardile, l’ispettore Andrea Di Stefano, responsabile del distaccamento della Polizia Municipale di Messina nord, padre Giuseppe La Speme della comunità parrocchiale di Torre Faro e la dirigente scolastica Angela Mancuso. Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il significato della riapertura per le famiglie e per il personale scolastico, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel percorso di recupero dell’edificio. “Restituire il plesso ‘Città di Firenze’ alla comunità di Torre Faro significa mantenere un impegno assunto nei confronti delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico. Sappiamo quanto siano stati difficili questi mesi e quanto i disagi abbiano inciso sull’organizzazione quotidiana di tante famiglie. Fin dall’inizio abbiamo considerato il ripristino della scuola una priorità, attivando gli interventi necessari e seguendone il percorso fino al completamento. La sicurezza dei bambini resta un principio irrinunciabile e ogni scelta è stata orientata a garantire il loro rientro in un ambiente nuovamente sicuro e fruibile”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’assessore Vadalà: “abbiamo seguito con particolare attenzione la vicenda”

A rappresentare il sindaco durante la riapertura è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, che ha espresso soddisfazione per la conclusione degli interventi e per il ritorno dei bambini nella loro scuola. “Sono particolarmente felice per la riapertura di questo plesso dopo otto mesi di chiusura. Come assessorato, il nostro impegno è rivolto quotidianamente a tutte le scuole del territorio, attraverso un’attività di ascolto e di attenzione costante alle esigenze degli istituti. Abbiamo seguito con particolare attenzione la vicenda di questa scuola, mantenendo un costante contatto con gli uffici competenti e monitorando l’iter degli interventi, affinché si procedesse nel modo più spedito possibile e si arrivasse alla riapertura nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza”, ha affermato l’assessore. La giornata ha visto protagonisti soprattutto gli alunni, che insieme ai docenti e al personale scolastico hanno accolto con entusiasmo la possibilità di rientrare negli ambienti familiari dopo il lungo periodo trascorso nelle sedi temporanee.

La commozione di Sacha Cardile: “è la scuola elementare che ho frequentato da bambino”

Particolarmente emozionato il presidente della VI Municipalità, Sacha Cardile, per il quale la riapertura del plesso assume anche un significato personale. Cardile, infatti, ha frequentato proprio la scuola elementare “Città di Firenze” durante la propria infanzia e ha voluto condividere il ricordo di quegli anni, sottolineando l’importanza della struttura per la comunità di Torre Faro. “Questa riapertura ha per me un valore particolare, perché il plesso ‘Città di Firenze’ è la scuola elementare che ho frequentato da bambino. Tornare oggi in questi ambienti, ritrovare alcune delle maestre che mi hanno accompagnato in quegli anni e vedere nuovamente la scuola piena di bambini, con locali rinnovati e restituiti alla comunità, è stata una grande emozione. La cura degli edifici scolastici è fondamentale, soprattutto nei quartieri periferici, dove la scuola rappresenta un presidio essenziale per le famiglie e per l’intero territorio. Ringraziamo l’amministrazione comunale e gli uffici per l’attenzione avuta e la rapidità con cui si sono mossi per restituire questo plesso a tutta la comunità”, ha dichiarato Cardile.