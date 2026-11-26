Sono 489 i beneficiari ammessi al sostegno economico per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche a Messina, per un contributo complessivo di quasi 1,2 milioni di euro. È il bilancio conclusivo del progetto “POC ME – Sistema di contrasto del disagio abitativo”, promosso dal Comune di Messina nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC Metro) per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità abitativa. I risultati dell’intervento sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, aperta dalla proiezione di un video che ha ripercorso le principali tappe del progetto, le attività realizzate e il lavoro condiviso con gli enti coinvolti e i beneficiari. All’incontro hanno preso parte l’assessore alle Politiche sociali e alle Politiche della casa, Alessandra Calafiore, la Responsabile unica del procedimento (RUP), Maria Denaro, e la funzionaria amministrativa di supporto al RUP, Giuseppa Zangla. Il sindaco Federico Basile, assente per concomitanti impegni istituzionali fuori sede, ha fatto pervenire il proprio sostegno all’iniziativa, confermando la centralità delle politiche per il contrasto al disagio abitativo nell’azione dell’Amministrazione comunale.

Messina, contributi per affitti e bollette: tutti i numeri del progetto

Complessivamente sono state presentate 1.684 domande, con 489 beneficiari ammessi al sostegno, per un contributo totale di 1.193.697,37 euro. Nel dettaglio, 1.100.147,43 euro sono stati destinati al pagamento dei canoni di locazione, mentre altri 93.549,94 euro al sostegno delle utenze domestiche. Le due misure hanno avuto l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese abitative sui bilanci familiari e prevenire situazioni di ulteriore vulnerabilità economica e sociale.

Disagio abitativo a Messina, Calafiore: “avere una casa significa poter ripartire”

“Avere una casa significa poter ripartire, costruire il proprio futuro e vivere con dignità – ha dichiarato l’assessore Alessandra Calafiore –. Il progetto HOME ci consegna un risultato importante, non soltanto per il numero delle famiglie raggiunte e per le risorse messe a disposizione, ma soprattutto per il significato sociale dell’intervento. Il disagio abitativo è una delle forme di fragilità che più incidono sulla vita delle persone e richiede risposte concrete, tempestive e integrate. Come Amministrazione siamo impegnati a rafforzare le politiche per il diritto all’abitare, lavorando non solo attraverso gli strumenti ordinari di sostegno, ma anche attraverso la capacità di intercettare opportunità di finanziamento, partecipare a programmi e costruire progettualità che consentano di portare nuove risorse sul territorio. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: trasformare le opportunità in interventi concreti, capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie e di ampliare gli strumenti a disposizione della comunità. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, gli uffici comunali per il lavoro svolto, gli enti coinvolti e, soprattutto, le famiglie che hanno partecipato, accordandoci la loro fiducia. La conclusione di questa esperienza non rappresenta un punto di arrivo, ma un patrimonio di competenze e un’esperienza da valorizzare per proseguire nel percorso di contrasto alla fragilità abitativa”.

Il lavoro degli uffici comunali e i due scorrimenti della graduatoria

Nel corso della conferenza stampa, la RUP Maria Denaro ha illustrato i risultati raggiunti, ripercorrendo le diverse fasi procedurali, i due scorrimenti della graduatoria e gli adempimenti conclusivi legati alla rendicontazione. Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro amministrativo necessario per garantire la corretta gestione delle risorse e il rispetto delle procedure previste dal progetto. Il funzionario amministrativo Giuseppa Zangla ha invece approfondito gli aspetti organizzativi e gestionali dell’intervento, dalle attività istruttorie al supporto agli adempimenti contabili e di ragioneria, passando per la comunicazione istituzionale e la gestione esecutiva degli eventi. Nel suo intervento ha inoltre evidenziato il collegamento con le altre progettualità comunali in materia di politiche abitative, richiamando l’esperienza maturata nell’ambito di un ulteriore intervento dedicato all’accompagnamento all’abitare.

Messina, le prospettive delle politiche per il diritto alla casa

La conclusione del progetto costituisce non soltanto un momento di rendicontazione delle attività svolte, ma anche un’occasione per delineare una strategia più ampia sul fronte delle politiche abitative a Messina. Il contrasto al disagio abitativo richiede infatti un sistema integrato di interventi, capace di affiancare al sostegno economico delle famiglie percorsi di accompagnamento sociale e nuove soluzioni alloggiative. La direzione indicata dall’Amministrazione è quella di continuare a investire nella capacità di progettare, intercettare finanziamenti e attivare collaborazioni, affinché il diritto all’abitare possa tradursi in concrete opportunità di inclusione, stabilità e dignità.