“Sei tu che mi fai diventare così”. “Dove sei, con chi sei? Rispondi subito”. “Nessuno ti vorrà mai come ti voglio io”. “Dammi il telefono, dimmi con chi parli”. “Lo faccio perché ti amo”. Sono alcune delle frasi pronunciate nel video realizzato dal Comune di Messina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre. Un messaggio corale che vede protagonisti il sindaco Federico Basile, i consiglieri comunali e gli assessori Liana Cannata e Alessandra Calafiore, chiamati a interpretare quelle espressioni che troppo spesso vengono scambiate per manifestazioni di gelosia, attenzioni o dimostrazioni d’amore, ma che possono nascondere i primi segnali di una relazione violenta. L’iniziativa nasce nell’ambito della VII Commissione consiliare Pari Opportunità e Servizi Sociali, presieduta da Antonella Femminò, durante la seduta dello scorso 19 novembre. La proposta ha trovato la condivisione dell’intera Commissione, dando vita a un progetto di sensibilizzazione che ha coinvolto trasversalmente i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale.

Messina contro la violenza sulle donne: il video del Comune

Ad aprire il filmato è il sindaco Federico Basile con un messaggio semplice e significativo: “25 novembre, tutto l’anno”. Un invito a non circoscrivere l’attenzione sulla violenza di genere a una singola ricorrenza, mantenendo costante l’impegno delle istituzioni e dell’intera comunità. Seguono le voci dei consiglieri comunali, attraverso una serie di frasi emblematiche: “Sei pazzo, ti stai inventando tutto”, “Se esci con loro vuol dire che non mi ami”, “Non hai niente da nascondere, fammi vedere i messaggi”, “Sei solo mia”, “Ti controllo perché ci tengo a te”, “Con quel vestito non esci”, “Decido io chi puoi frequentare”, fino alle false promesse di cambiamento e alle espressioni utilizzate per sminuire, colpevolizzare e isolare.

Un crescendo di parole che mette in luce le forme meno riconoscibili della violenza di genere: quella psicologica, il controllo, la manipolazione, la privazione della libertà e l’isolamento. Comportamenti che spesso precedono e accompagnano la violenza fisica e che non devono essere sottovalutati. A chiudere il video è un messaggio inequivocabile: “non è amore”. Il progetto punta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di riconoscere la violenza anche quando non si manifesta attraverso aggressioni fisiche, ma prende forma mediante parole, atteggiamenti e comportamenti che limitano progressivamente l’autonomia e la libertà della persona.

La marcia di solidarietà e il coinvolgimento degli studenti

Accanto alla campagna di sensibilizzazione attraverso il video, è in corso la marcia di solidarietà contro la violenza sulle donne, partita alle ore 10 da Piazza Unione Europea, con la partecipazione della cittadinanza. Il primo momento di sensibilizzazione è stato affidato agli studenti dell’Istituto Superiore «G. Minutoli». Il flash mob prevede due momenti performativi: un appello teatrale rivolto ai passanti da tre allieve del laboratorio teatrale e una coreografia delle studentesse del Liceo Coreutico, accompagnata dal brano originale “Noi siamo tutti Medea”, realizzato nell’ambito del progetto regionale “Arte: di ogni genere”.

Il ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta al Rettorato

Il corteo raggiungerà il Cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, intitolato alle studentesse Sara Campanella e Lorena Quaranta, vittime di femminicidio. In programma la narrazione della giornalista Natalia La Rosa, dedicata alle donne vittime di femminicidio nella provincia di Messina, e il contributo dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, con il monologo «La vuci di Rosa» e un momento musicale. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti. La mobilitazione collettiva e la testimonianza affidata al video del Comune sono unite da un unico obiettivo: promuovere la consapevolezza, la responsabilità e l’impegno quotidiano nella lotta alla violenza sulle donne, affinché il 25 novembre sia tutto l’anno.