“Quali opere finanziate con il PNRR sono state effettivamente realizzate a Messina? Quante sono ancora in corso, quali non sono state avviate e quali risorse rischiano di non essere più disponibili?“. Sono gli interrogativi al centro dell’interrogazione ispettiva a risposta scritta presentata dal gruppo consiliare Scurria Sindaco-Partecipazione, che punta a ricostruire il quadro complessivo dei finanziamenti ottenuti dal Comune e a verificarne le eventuali conseguenze finanziarie. “Vogliamo sapere quali opere sono state realizzate, quali finanziamenti risultano a rischio o non più disponibili e quale impatto tutto questo ha avuto sui conti del Comune”, afferma il gruppo consiliare. “Dopo anni di annunci relativi a finanziamenti, progetti e interventi, il gruppo di opposizione chiede di verificare i risultati effettivamente raggiunti dall’amministrazione comunale, facendo chiarezza sulle opere completate, su quelle ancora in corso e sui progetti che non sono stati avviati. L’iniziativa, che richiama la nota della Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia del 25 maggio 2026 e la legge n. 1/2026, intende approfondire anche gli eventuali ritardi, le riduzioni delle risorse, le revoche e i definanziamenti“, sottolinea la nota.

PNRR a Messina, Scurria chiede chiarezza sui finanziamenti e sui conti del Comune

“Vogliamo sapere, progetto per progetto, quali risorse sono state assegnate e utilizzate, quali interventi sono stati realizzati, quali sono ancora fermi e quali finanziamenti risultano definanziati o non più disponibili. Ma soprattutto vogliamo conoscere l’effettivo impatto di queste vicende sul bilancio comunale: eventuali somme da restituire, spese non più riconoscibili e risorse dell’ente che potrebbero essere necessarie per garantire la prosecuzione o il completamento degli interventi. Occorre chiarire anche quali oneri potrebbero gravare sui prossimi esercizi finanziari. Il completamento di un’opera con risorse comunali, infatti, non equivale al mantenimento del finanziamento PNRR originariamente previsto e potrebbe comportare un maggiore impegno per le casse dell’ente. Chiediamo inoltre di conoscere le cause dei ritardi, le criticità incontrate e le misure adottate per tutelare le risorse assegnate“, evidenzia la nota.

“Dagli annunci alle opere realizzate”: la richiesta di trasparenza dell’opposizione

“I finanziamenti non sono risultati amministrativi: sono opportunità che un’amministrazione ha il dovere di trasformare in opere e servizi. Non basta annunciare le risorse ottenute: bisogna dimostrare di averle utilizzate nei tempi e secondo gli obiettivi previsti. Dopo anni di annunci, è arrivato il momento di fare i conti con i risultati. La buona amministrazione si misura con le opere realizzate, le scadenze rispettate e la capacità di tutelare le risorse pubbliche. Vogliamo un quadro finalmente trasparente. Il Comune deve essere una casa di vetro: i cittadini hanno diritto di conoscere come sono stati impiegati i finanziamenti e quali conseguenze economiche hanno prodotto per l’ente. Il treno dei finanziamenti è passato e Messina è rimasta a piedi. Ora servono dati certi, chiarezza e risposte”, conclude il gruppo consiliare Scurria Sindaco-Partecipazione.