Un progetto per avvicinare i cittadini alla lettura, recuperare le tradizioni orali e popolari e valorizzare il patrimonio di storie e memorie che caratterizza l’identità di Messina. È questo l’obiettivo di “Pelorias: letture e voci del territorio”, l’iniziativa promossa dal Comune di Messina che ha conquistato il terzo posto nell’ambito del bando “Città che legge” – edizione 2025, ottenendo un contributo di 69.938 euro. Il progetto punta a trasformare la lettura in uno strumento di partecipazione e inclusione sociale, coinvolgendo cittadini di diverse età e condizioni, con particolare attenzione alle persone che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai libri e alle opportunità culturali. Al centro del percorso ci saranno due elementi fortemente rappresentativi del territorio messinese: lo Stretto di Messina e i monti Peloritani, luoghi che custodiscono tradizioni, racconti e testimonianze legate alla storia della città e delle sue comunità.

Presentazione a Palazzo Zanca con il sindaco Federico Basile e l’assessore Enzo Caruso

Il progetto sarà presentato ufficialmente lunedì 23 novembre, alle ore 11, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso e i rappresentanti delle realtà coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa. L’incontro sarà coordinato dall’addetto stampa Chiara Chirieleison e permetterà di conoscere i materiali e le attività previste dal progetto, che si svilupperà fino al 15 ottobre 2027. La presentazione rappresenterà quindi l’occasione per illustrare le modalità con cui il programma intende coinvolgere la comunità e promuovere nuove opportunità di accesso alla cultura.

Pelorias, un viaggio tra lo Stretto di Messina e i monti Peloritani

“Pelorias: letture e voci del territorio” nasce dalla volontà di promuovere la lettura attraverso un percorso partecipato che mette al centro l’ascolto, il recupero e la reinterpretazione delle tradizioni orali e popolari messinesi. L’iniziativa intende valorizzare le storie e le memorie della città, costruendo nuove occasioni di incontro tra persone, luoghi e generazioni. Lo Stretto e i monti Peloritani saranno i principali riferimenti identitari del progetto, che punta a riscoprire il legame tra il territorio e il patrimonio culturale custodito nelle esperienze individuali e collettive dei suoi abitanti. La lettura diventerà così non soltanto un’attività culturale, ma anche uno strumento per condividere racconti, recuperare testimonianze e dare nuova forma alle storie che contribuiscono a definire l’identità messinese.

Lettura e inclusione sociale: attenzione ad anziani, immigrati, detenuti e persone fragili

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda il suo carattere inclusivo. L’iniziativa rivolge infatti particolare attenzione ai cittadini che, per condizioni personali o sociali, hanno minori opportunità di accesso alla lettura e alla cultura. Tra i destinatari prioritari figurano i non-lettori e le fasce più vulnerabili della popolazione, con un’attenzione specifica ad anziani, immigrati, detenuti, ammalati e residenti nei quartieri periferici caratterizzati da difficoltà socio-economiche. L’obiettivo è creare occasioni di partecipazione anche per coloro che normalmente rimangono più distanti dalle iniziative culturali, riconoscendo alla lettura un ruolo importante nella costruzione delle relazioni sociali. Il progetto non si limiterà tuttavia alle categorie individuate come prioritarie, ma prevede un coinvolgimento ampio e trasversale della comunità messinese, attraverso attività che interesseranno diversi contesti della città.

Scuole e spazi pubblici protagonisti delle iniziative culturali

Il programma prevede interventi nelle scuole e iniziative negli spazi pubblici di Messina, con l’intento di avvicinare alla lettura persone appartenenti a generazioni e realtà sociali differenti. Attraverso queste attività, il progetto punta a favorire l’incontro e il confronto, trasformando la valorizzazione delle tradizioni popolari in un’occasione di partecipazione collettiva. Le memorie individuali e collettive saranno al centro del percorso, diventando materiale attraverso il quale costruire nuovi racconti della città e nella città. La finalità è quella di rafforzare il legame tra le persone e il territorio, mettendo in relazione il patrimonio culturale con le esperienze quotidiane degli abitanti.

Una rete di associazioni e istituti scolastici per il progetto Pelorias

Pelorias è promosso dal Comune di Messina attraverso una rete di collaborazione che coinvolge diverse realtà culturali, associative e scolastiche del territorio. Tra i partner figurano la Fondazione Horcynus Orca, Intervolumina APS, AnatolèETS, Lunaria, Wind of Change APS, Educare nel bosco / Canalescuola e gli Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro. Partecipano inoltre l’I.I.S. Antonello da Messina e l’I.C. Manzoni – Dina e Clarenza, contribuendo al coinvolgimento del mondo della scuola nel percorso di promozione della lettura. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e istituti scolastici rappresenta uno degli elementi fondamentali del progetto, che intende sviluppare attività capaci di raggiungere differenti realtà della comunità cittadina.