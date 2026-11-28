Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, a Furci Siculo, lungo la riviera ionica della provincia di Messina, dove un incendio è divampato all’interno dello stabilimento della società Misitano & Stracuzzi, specializzata nella lavorazione degli agrumi e nella produzione di oli ed essenze. Il rogo ha interessato il tetto di un edificio situato in pieno centro abitato, lungo la via IV Novembre, dove erano in corso alcuni lavori. La necessità di consentire le operazioni di spegnimento ha comportato la chiusura della Strada Statale 114, con conseguente deviazione del traffico sul lungomare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri. A ricostruire quanto accaduto è stato il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, che ha illustrato la dinamica dell’incendio e gli interventi effettuati per garantire la sicurezza pubblica.

Incendio a Furci Siculo, le fiamme sul tetto dello stabilimento Misitano & Stracuzzi

L’incendio è divampato all’interno dello stabilimento dell’azienda specializzata nella lavorazione degli agrumi, situato tra la via IV Novembre, che coincide con il tracciato della Statale 114, e le vie interne del centro abitato. A essere interessato dalle fiamme è stato in particolare il tetto di un edificio che si affaccia sulla principale arteria stradale del paese. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. A fornire i dettagli dell’accaduto è stato il sindaco Matteo Francilia: “un incendio esploso in pieno centro abitato ha fatto scattare l’allarme oggi pomeriggio a Furci Siculo. Le fiamme sono divampate all’interno dello stabilimento della società “Misitano & Stracuzzi”, specializzata nella lavorazione degli agrumi e nella produzione di oli ed essenze, situato tra la via IV Novembre (la Statale 114) e le vie interne. Il rogo ha interessato in particolare un edificio che si affaccia sulla via principale del paese e ha colpito il tetto, dove erano in corso dei lavori”.

Furci Siculo, gli addetti tentano di contenere le fiamme con gli estintori

Prima dell’arrivo dei soccorritori, alcuni addetti presenti nello stabilimento hanno cercato di contenere l’incendio utilizzando gli estintori. La situazione ha tuttavia reso necessario l’intervento delle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco. “Per cause in fase di accertamento è partito l’incendio che ha interessato le strutture in fase di sistemazione e alcuni addetti presenti sul posto si sono prodigati con gli estintori per arginare il fuoco”, ha spiegato il primo cittadino.

Incendio nella fabbrica di agrumi, Vigili del Fuoco al lavoro su due fronti

Per fronteggiare il rogo sono intervenute le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Letojanni e Antillo, che hanno operato da due lati dello stabilimento. A supporto delle operazioni di spegnimento è stata impiegata anche un’autoscala proveniente dal Comando provinciale di Messina. L’intervento congiunto delle squadre ha consentito di domare completamente le fiamme. “La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e a Furci Siculo sono giunti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Letojanni e Antillo, che hanno operato da due lati per domare completamente le fiamme, con l’ausilio dell’autoscala giunta dal Comando provinciale di Messina”.

Furci Siculo, chiusa la Statale 114: traffico deviato sul lungomare

L’incendio ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità lungo la riviera ionica messinese. La presenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco lungo la principale arteria del centro abitato ha reso necessaria l’interdizione al transito della Strada Statale 114, con la conseguente deviazione della circolazione veicolare sul lungomare di Furci Siculo. “La presenza dei mezzi dei pompieri ha reso necessaria la chiusura della Statale 114 e il traffico è stato deviato sul lungomare. Sul posto polizia locale e carabinieri”.

Incendio a Furci Siculo, il ringraziamento del sindaco Francilia agli amministratori

“Grazie all’assessore Pino Salvatore che ha fatto il suo dovere chiudendo celermente la strada nazionale SS114, per garantire la migliore viabilità possibile, stante la situazione emergenziale, e intervenendo sul posto con la vicesindaca Daniela Mercurio, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Curcuruto e il consigliere Piero Trimarchi, insieme alla polizia municipale, al fine di garantire al meglio l’incolumità pubblica”, conclude Francilla.