Messina, “Partiamo da Qui” incontra Futuro Nazionale: a Palazzo dei Leoni il confronto sulle alleanze politiche

Partiamo da Qui e Futuro Nazionale si incontrano a Messina per avviare un confronto sulle prospettive di collaborazione politica e sul ruolo dei movimenti territoriali. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16:00, a Palazzo dei Leoni, in Corso Cavour a Messina, dove si svolgerà il convegno dal titolo “Noi ci siamo!”. L’iniziativa rappresenterà un’occasione di dialogo tra le due realtà politiche, con particolare attenzione alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, al rapporto con le istituzioni e alla valorizzazione dei circoli territoriali. Il confronto potrà inoltre consentire di individuare possibili ambiti di iniziativa comune, partendo dalle esigenze delle comunità locali.

Partiamo da Qui e Futuro Nazionale, confronto politico sulle priorità di Messina e della Sicilia

Al centro del convegno ci saranno le prospettive di collaborazione tra Partiamo da Qui e Futuro Nazionale, con un approfondimento sul contributo che movimenti e circoli possono offrire alla rappresentanza delle istanze dei cittadini. Il dibattito potrà affrontare temi legati all’ascolto delle comunità locali, al coinvolgimento di nuove energie nell’attività politica e alla costruzione di un dialogo costante con le istituzioni. Particolare attenzione potrà essere riservata alle priorità di Messina e della Sicilia, con l’obiettivo di valutare possibili iniziative condivise a partire dalle necessità espresse dai territori.

Ninni Petrella e Tommaso Calderone tra i protagonisti del convegno

Tra gli interventi previsti figura quello dell’avvocato Ninni Petrella, tra i fondatori e presidente del Movimento Partiamo da Qui, impegnato nel percorso di organizzazione e sviluppo della realtà politica attraverso i circoli territoriali e le iniziative di confronto politico e culturale. Interverrà anche l’onorevole avvocato Tommaso Calderone, parlamentare nazionale e già deputato all’Assemblea regionale siciliana. Calderone è vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera e presidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Il deputato ricopre inoltre l’incarico di responsabile regionale per la Sicilia di Futuro Nazionale nella fase costituente del partito. La sua partecipazione offrirà l’occasione per approfondire le prospettive politiche e organizzative della nuova formazione e le possibilità di confronto con Partiamo da Qui.

Il programma dell’incontro a Palazzo dei Leoni

Ad aprire il convegno saranno il dottor Giuseppe Formica, reggente del Circolo di Rometta di Partiamo da Qui, e il dottor Franco Tiano, reggente del Circolo di Messina del Movimento. La moderazione sarà affidata alla dottoressa Valentina M. Di Salvo, direttrice di PDQ Magazine, che accompagnerà il confronto tra i relatori. L’appuntamento di venerdì 20 novembre, alle ore 16:00, a Palazzo dei Leoni si propone dunque come un momento di approfondimento politico e di dialogo tra Partiamo da Qui e Futuro Nazionale, con l’attenzione rivolta al ruolo dei territori, alla partecipazione dei cittadini e alle possibili prospettive di collaborazione per Messina e la Sicilia.