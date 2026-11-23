Il parcheggio del cimitero di Massa Santa Lucia è stato al centro dei lavori della Prima Commissione consiliare del Comune di Messina, presieduta dal consigliere Calogero Brancatelli. La questione è stata affrontata nel corso della seduta di oggi, dove era presidente l’assessore Caminiti, durante la quale è stato esaminato un apposito atto di indirizzo. Al termine dell’esame dell’atto di indirizzo, il sistema ufficiale di pubblicazione delle sedute consiliari riporta un risultato di 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e 8 astensioni.

Il documento ha quindi ottenuto un esito favorevole nell’ambito dei lavori della Commissione La votazione riguarda l’atto di indirizzo esaminato dalla Commissione e non costituisce, di per sé, l’approvazione di un progetto esecutivo o l’avvio di lavori per la realizzazione del parcheggio.