Agevolare la sosta dei residenti nel centro di Messina durante le festività natalizie, consentendo ai titolari di pass auto di parcheggiare anche nei lotti limitrofi a quello assegnato. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, attraverso una richiesta formale indirizzata al sindaco di Messina, ad ATM S.p.A. e al Servizio Mobilità Urbana. L’iniziativa punta a ridurre i disagi legati all’aumento del traffico veicolare e alla diminuzione dei parcheggi disponibili nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027, anche in considerazione delle iniziative e degli allestimenti natalizi previsti nel centro cittadino.

Messina, la proposta di Carbone per la sosta dei residenti durante le festività

“Ho presentato questa mattina una richiesta formale – Prot. N. 0404794/2026 – al Sindaco di Messina, ad ATM S.p.A. e al Servizio Mobilità Urbana, per consentire ai residenti titolari di pass auto di sostare, nel periodo natalizio dall’08 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, anche nei lotti limitrofi a quello assegnato. Durante le festività il centro cittadino registra ogni anno un considerevole aumento dell’afflusso veicolare e una sensibile diminuzione dei parcheggi disponibili, anche a causa delle iniziative e degli allestimenti natalizi. In questo contesto, i residenti regolarmente autorizzati alla sosta incontrano spesso serie difficoltà a trovare posto nel lotto loro assegnato e si trovano esposti al rischio di sanzioni, pur avendo sostato in un’area immediatamente adiacente”, rimarca Carbone.

Parcheggi a Messina, la richiesta di una tempestiva comunicazione ai cittadini

“La soluzione che propongo è di semplicissima e immediata applicazione, non comporta oneri per l’Ente ed è già stata attuata con esito positivo qualche anno fa. Il provvedimento eviterebbe ai residenti sanzioni ingiustificate e contribuirebbe a una migliore distribuzione della sosta nelle aree centrali. Ho chiesto inoltre che il provvedimento, se accolto, sia adeguatamente e tempestivamente comunicato alla cittadinanza tramite sito istituzionale, canali social di ATM e del Comune e, ove possibile, apposita segnaletica, e che siano impartite le conseguenti istruzioni al personale preposto al controllo della sosta. Considerato l’approssimarsi del periodo interessato, confido in un sollecito accoglimento”, conclude Carbone.