Messina-Palermo, riapre in anticipo il tratto Rometta-Villafranca: revocata la chiusura

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che “a partire dalle ore 17:00 di oggi viene revocata la chiusura totale della carreggiata in direzione Messina nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta (km 24+000) e Villafranca Tirrena (km 20+200). Di conseguenza, viene contestualmente revocata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, consentendo ai veicoli provenienti da Palermo di proseguire regolarmente lungo il percorso autostradale”. In corrispondenza del Viadotto Fiorentino, per consentire la maturazione del calcestruzzo e il completamento delle lavorazioni di finitura in piena sicurezza, il transito sarà regolato con le seguenti modalità:

◦ Parzializzazione della carreggiata in direzione Messina tra il km 21+700 e il km 21+500, sia in orario diurno che notturno, con chiusura della corsia di emergenza e della corsia di marcia (transito consentito sulla corsia di sorpasso) fino a cessate esigenze.

◦ Limite massimo di velocità fissato a 60 km/h lungo il tratto interessato dal cantiere.

◦ Divieto di sorpasso per tutti i veicoli nell’area di cantiere.

Il Cas raccomanda “agli utenti la massima prudenza, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica temporanea installata lungo il percorso”.