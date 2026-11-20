Palazzo Zanca si illuminerà di rosso domenica 22 novembre in occasione della Giornata internazionale della Sindrome da delezione del cromosoma 22. Il Comune di Messina aderisce alla campagna mondiale di sensibilizzazione dedicata a questa rara condizione genetica, scegliendo di illuminare la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale con il colore che simboleggia a livello internazionale la patologia. Un’iniziativa che vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della conoscenza della sindrome, della diagnosi precoce, della ricerca scientifica e del sostegno alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie.

Messina, Palazzo Zanca si illumina di rosso per la sindrome del cromosoma 22

L’Amministrazione comunale parteciperà alla mobilitazione internazionale promossa dalle associazioni impegnate nella tutela delle persone con sindrome da delezione del cromosoma 22, conosciuta anche come sindrome di DiGeorge o sindrome 22q11.2. Si tratta di una condizione genetica rara che può manifestarsi attraverso quadri clinici differenti, interessando diversi aspetti della salute e dello sviluppo della persona. Attraverso l’illuminazione simbolica di Palazzo Zanca, il Comune intende contribuire alla diffusione di informazioni su una patologia ancora poco conosciuta e sensibilizzare la cittadinanza sulle difficoltà che le persone interessate e le loro famiglie possono affrontare quotidianamente.

Il sindaco Federico Basile: “nessuno deve sentirsi solo”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il sindaco di Messina Federico Basile, che evidenzia l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni nelle campagne di sensibilizzazione dedicate alle malattie rare. “L’adesione del Comune di Messina a questa giornata – dichiara il sindaco Basile – vuole essere un segnale concreto di vicinanza alle persone che convivono con la sindrome da delezione del cromosoma 22 e alle loro famiglie. Illuminare di rosso Palazzo Zanca significa dare visibilità a una realtà che troppo spesso rimane poco conosciuta, contribuendo a diffondere consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, della ricerca scientifica e di percorsi di assistenza adeguati. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere iniziative che promuovono informazione, inclusione e attenzione verso chi vive una condizione di fragilità. Anche attraverso questi gesti vogliamo ribadire che nessuno deve sentirsi solo”.

Perché la Giornata internazionale si celebra il 22 novembre

La scelta del 22 novembre come data della Giornata internazionale della Sindrome da delezione del cromosoma 22 è legata alle caratteristiche genetiche della patologia. Il numero 22 richiama infatti il cromosoma interessato dalla delezione, mentre il numero 11 identifica la regione 22q11.2 nella quale si verifica la perdita di materiale genetico. La ricorrenza rappresenta un’occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sulla sindrome e sull’importanza di individuare tempestivamente la condizione, favorendo percorsi di assistenza adeguati e sostenendo le famiglie.