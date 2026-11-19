Palazzo Zanca si illuminerà di blu venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa “Go Blue”, promossa da UNICEF Italia e ANCI nell’ambito del programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, per richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela e della promozione dei diritti delle nuove generazioni. L’illuminazione blu della sede municipale rappresenterà un gesto simbolico attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende ribadire il proprio impegno nei confronti di bambine, bambini e adolescenti, sensibilizzando la comunità sui principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989.

Palazzo Zanca in blu, Messina aderisce alla campagna nazionale “Go Blue”

L’iniziativa coinvolge ogni anno numerosi Comuni italiani, chiamati a illuminare di blu edifici e luoghi simbolici delle proprie città per celebrare la ricorrenza internazionale dedicata ai diritti dei minorenni. La campagna “Go Blue” punta a creare un ideale filo blu tra le città italiane, unite dall’obiettivo di mettere al centro delle politiche pubbliche il benessere, la crescita, la partecipazione e il futuro dei bambini e degli adolescenti. Con l’adesione all’iniziativa, Messina partecipa a questo percorso nazionale di sensibilizzazione, scegliendo Palazzo Zanca, sede del Comune, come simbolo dell’attenzione istituzionale verso le nuove generazioni. L’illuminazione assume così un significato che va oltre il suo effetto visivo, richiamando la responsabilità delle istituzioni e dell’intera comunità nel garantire il rispetto dei diritti dell’infanzia.

Basile: “i diritti dei bambini e degli adolescenti devono essere una priorità costante”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la necessità di tradurre l’attenzione verso i minorenni in un impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale. “Illuminare di blu Palazzo Zanca significa lanciare un messaggio chiaro: i diritti dei bambini e degli adolescenti devono essere una priorità costante dell’azione amministrativa e dell’intera comunità. Come Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale lavorare affinché ogni bambina e ogni bambino possa crescere in un contesto che garantisca ascolto, protezione, opportunità, inclusione e piena partecipazione alla vita della città. Non si tratta soltanto di aderire a una campagna di sensibilizzazione, ma di rinnovare un impegno concreto verso le nuove generazioni, nella consapevolezza che investire sui loro diritti significa investire sul futuro di Messina”, dichiara il primo cittadino.