Messina, Palazzo Zanca si illumina di bianco: un messaggio di speranza e prevenzione contro il tumore al polmone

Oggi, sabato 7 novembre, Palazzo Zanca si tinge di bianco in occasione di “Illumina Novembre 2026”. Il Comune di Messina aderisce alla campagna nazionale promossa da ALCASE Italia ODV per la sensibilizzazione sul cancro del polmone a cui è dedicato il mese di novembre con il Lung Cancer Awareness Month. Il bianco, colore simbolo dell’iniziativa, vuole fare luce su una delle principali cause di mortalità oncologica, mentre la ricerca scientifica e la medicina aprono nuove prospettive terapeutiche. L’adesione all’iniziativa rappresenta la volontà dell’Amministrazione comunale guidata da Federico Basile di partecipare al messaggio di prevenzione e speranza e diffondere l’importanza dell’informazione e della diagnosi preventiva.

Palazzo Zanca si illumina: il sostegno del Comune alla prevenzione

“Illuminare Palazzo Zanca significa dare visibilità a una causa che riguarda la salute e la qualità della vita di tante persone e delle loro famiglie. Come Amministrazione riteniamo importante sostenere iniziative che contribuiscono a sensibilizzare la comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e dell’informazione. La ricerca scientifica sta compiendo passi significativi nella lotta contro il tumore al polmone e oggi più che mai è fondamentale far conoscere le opportunità disponibili, affinché nessuno rinunci alla possibilità di una diagnosi tempestiva e di cure sempre più personalizzate. Con questo gesto simbolico vogliamo esprimere vicinanza ai pazienti, ai familiari e a tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nella lotta contro questa malattia”, spiega l’Amministrazione comunale. Illuminare Palazzo Zanca è dunque un invito alla cittadinanza a informarsi sulla patologia, promuovendo la cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute, e a sostenere la ricerca e le associazioni.

Diagnosi precoce e nuove cure: gli obiettivi di “Illumina Novembre”

Uno dei principali obiettivi della campagna “Illumina Novembre” è la promozione di una corretta informazione sui principali campanelli d’allarme da non trascurare: tosse persistente da oltre tre settimane, affanno, calo ponderale ingiustificato e astenia marcata. L’iniziativa accende i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce, accessibile nei soggetti a rischio tramite TAC a basso dosaggio secondo i protocolli sanitari, e sul ruolo chiave del sequenziamento molecolare, fondamentale per mappare le alterazioni genetiche della neoplasia e guidare scelte terapeutiche sempre più personalizzate. Terapie a bersaglio molecolare e immunoterapia confermano infatti il loro impatto decisivo nel ridefinire le prospettive di cura, garantendo in numerosi casi risultati clinici rilevanti e un prolungamento della sopravvivenza. L’evento è promosso da ALCASE (Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education), la prima organizzazione no-profit italiana interamente dedicata alle patologie oncologiche polmonari, attiva da oltre vent’anni su scala nazionale con progetti di prevenzione, divulgazione scientifica, tutela dei diritti e supporto alle famiglie.