Messina, Oteri: “sicurezza a rischio e degrado nell’istituto Beata Eustochia plesso Matteotti”

“Degrado, rifiuti abbandonati, carenze igienico-sanitarie e preoccupazioni per la sicurezza. È quanto segnalano da settimane i genitori degli alunni della Scuola Beata Eustochia, plesso Matteotti, nel Villaggio Matteotti, zona Annunziata. Le criticità, già segnalate agli enti competenti il 6 ottobre e nuovamente il 12 novembre, riguardano la presenza di rifiuti e ingombranti, deiezioni e sporcizia nelle aree vicine all’ingresso, persone che stazionerebbero e pernotterebbero sotto i portici limitrofi agli uffici immigrazione e un presunto accesso non autorizzato all’interno della scuola“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato da Lega Italia federale – Messina, nel quale viene sottolineata l’attenzione sulla vicenda da parte di Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Messina, che presenterà un’interrogazione consiliare e una richiesta di acquisizione documentale per chiedere chiarimenti e sollecitare interventi.

“I bambini di tre, quattro e cinque anni hanno diritto a entrare a scuola in un ambiente pulito e sicuro. Le famiglie hanno già segnalato la situazione e adesso servono risposte e interventi concreti, non ulteriori rinvii”. Oteri precisa che la questione va affrontata senza discriminazioni legate alla provenienza delle persone presenti nell’area, garantendo la dignità di tutti e, contemporaneamente, il diritto della comunità scolastica a condizioni adeguate di igiene e sicurezza. Con l’interrogazione chiederà all’Amministrazione di chiarire quali interventi siano stati effettuati da MessinaServizi Bene Comune, se siano stati svolti sopralluoghi e verifiche igienico-sanitarie, quali misure tutelino gli accessi scolastici e quale coordinamento sia attivo tra Comune, Polizia municipale e servizi sociali. “Chiediamo tempi certi per ripristinare decoro e sicurezza. La tutela dei bambini deve essere una priorità e le preoccupazioni delle famiglie meritano risposte immediate”, conclude Oteri.