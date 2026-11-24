Superare il silenzio, rafforzare la cultura della prevenzione e costruire una rete territoriale capace di offrire risposte concrete alle donne vittime di violenza. Sono questi i temi al centro dell’evento “Oltre il silenzio. Sguardi, Reti e Azioni contro la violenza di Genere”, svoltosi oggi, martedì 24 novembre, a Palazzo Zanca, a Messina. L’iniziativa è stata organizzata dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) del Comune di Messina, in sinergia con l’Assessorato alle Pari Opportunità, nell’ambito degli appuntamenti promossi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999.

Messina, a Palazzo Zanca la mostra “Tutti i colori del buio”

La giornata si è aperta con l’inaugurazione della mostra “Tutti i colori del buio”, allestita nel Transatlantico di Palazzo Zanca e inaugurata dall’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, alla presenza dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso. Protagoniste dell’esposizione sono alcune opere della pittrice messinese Daniela Cipitì, Crime Artist di livello internazionale, che attraverso il linguaggio dell’arte affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere. L’esposizione invita a guardare oltre il silenzio, trasformando l’arte in uno strumento di denuncia, consapevolezza e sensibilizzazione. La mostra resterà visitabile fino a sabato 28 novembre.

Violenza sulle donne, il confronto tra istituzioni e rete territoriale

A seguire, nel Salone delle Bandiere, si è tenuta la tavola rotonda “Fare rete contro la violenza: Ruoli, Strategie e Buone Prassi”. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, intervenuto da remoto poiché fuori sede per impegni istituzionali. Il primo cittadino ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni e realtà territoriali per contrastare ogni forma di violenza e rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela a favore delle donne.

Sono quindi intervenuti il vicesindaco Laura Castelli, l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. A seguire, i contributi della psicologa dell’Ente Antonella Prudente, della ginecologa Luisa Barbaro e dei rappresentanti della rete territoriale Angelo Crimi, presidente dei CPO degli Ordini Forensi, e Grazia Tribulato, psicologa del CPO dell’ASP di Messina. I lavori sono stati moderati da Gabriella Giannetto, segretaria del CUG del Comune di Messina sin dal 2006. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di contribuire alle campagne di sensibilizzazione promosse in tutta Europa, favorendo il confronto tra gli organi istituzionali e la rete territoriale dei CUG e dei CPO. Al centro dell’appuntamento, il rafforzamento delle strategie e degli strumenti di prevenzione, contrasto alla violenza e tutela della dignità delle donne, sia nei contesti lavorativi sia nella società civile.

Castelli: “il Microcredito di Libertà per favorire l’autonomia economica delle donne”

Nel corso del suo intervento, il vicesindaco Laura Castelli si è soffermata sul tema del Microcredito di Libertà, evidenziando il ruolo fondamentale dell’autonomia economica nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di emancipazione delle donne. “Questo tipo di agevolazioni economiche dirette alle donne vittime di violenza assume un valore straordinario nel processo di emancipazione e rinascita; può rappresentare la speranza concreta di un riscatto attraverso l’autonomia economica e la possibilità di esprimere capacità imprenditoriali, in un percorso complessivo di crescita umana e sociale”.

Cannata: “il percorso di Messina sulle pari opportunità e sull’inclusione”

L’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata ha ripercorso il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, sottolineando il valore della collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e con la rete dei CUG e dei CPO, attraverso iniziative rivolte sia ai dipendenti dell’Ente sia all’intera cittadinanza. “In questi anni abbiamo costruito un percorso virtuoso sulle Pari Opportunità, in piena sinergia con il Comitato Unico di Garanzia e con la Rete dei CUG e CPO. È un lavoro che si è sviluppato su due livelli. All’interno dell’Ente abbiamo lavorato per il benessere organizzativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il contrasto a ogni forma di discriminazione. All’esterno ci siamo rivolti alla cittadinanza, coerentemente con gli obiettivi che ci siamo dati come Amministrazione. Siamo convinti che le Pari Opportunità non siano un tema settoriale, ma una lente con cui guardare tutte le politiche pubbliche. Il modo in cui progettiamo gli spazi, organizziamo i servizi e comunichiamo con la cittadinanza può includere oppure escludere. Per questo abbiamo scelto di lavorare in rete, mettendo insieme istituzioni, associazioni, scuole e realtà del territorio. Iniziative come l’Inclusivity Village e il Festival delle Pari Opportunità dello Stretto nascono proprio da questa visione. Sono occasioni di incontro, confronto e partecipazione, aperte a tutte e a tutti. Sensibilizzare i lavoratori, e più in generale tutta la comunità, sulle politiche di genere e sull’inclusione rappresenta un importante passo avanti per Messina. È un cambiamento culturale che richiede tempo, costanza e il contributo di ciascuno. Sono orgogliosa di aver potuto dare il mio contributo a questa crescita civile, e sono consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga. Continueremo a lavorare perché Messina sia sempre più una città capace di riconoscere e valorizzare le differenze, garantendo a tutte e a tutti le stesse opportunità”.

Calafiore: “una rete territoriale per ascoltare e sostenere le vittime di violenza”

L’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha posto l’accento sull’importanza di una rete territoriale capace di mettere a sistema competenze ed esperienze, accompagnando concretamente le donne che vivono situazioni di violenza. Nel suo intervento ha inoltre richiamato l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte delle politiche sociali e dei servizi di sostegno. “È fondamentale lavorare insieme, mettendo a sistema competenze ed esperienze, per costruire una rete capace di ascoltare, accogliere e accompagnare le donne che vivono situazioni di violenza. La collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà del territorio è essenziale per garantire risposte concrete, promuovere l’autonomia e rafforzare una cultura fondata sul rispetto e sulle pari opportunità”. Attraverso il linguaggio dell’arte e il confronto tra rappresentanti delle istituzioni e professionisti della rete territoriale, l’iniziativa ha ribadito la necessità di un impegno collettivo nel contrasto alla violenza di genere. Un percorso fondato sulla collaborazione, sulla prevenzione e sulla capacità di ascoltare e accompagnare le donne, promuovendone l’autonomia e tutelandone i diritti e la dignità.