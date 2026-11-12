Messina, oltre 569mila euro per riqualificare la palestra della scuola Santa Lucia sopra Contesse: ecco quando saranno completati i lavori

Un finanziamento di 569.089,85 euro per riqualificare la palestra della scuola Santa Lucia sopra Contesse, appartenente all’Istituto comprensivo Catalfamo di Messina. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Basile, che comunica l’ammissione del progetto comunale al finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le risorse consentiranno di intervenire sulla struttura scolastica attraverso lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti uno spazio più sicuro e funzionale per lo svolgimento delle attività sportive. Il progetto era stato candidato dal Comune di Messina nel 2022 ed è stato successivamente ammesso al finanziamento grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale.

Scuola Santa Lucia sopra Contesse, gli interventi previsti nella palestra

Il finanziamento ministeriale riguarda la riqualificazione della palestra scolastica, con interventi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità della struttura. In particolare, il programma prevede la messa in sicurezza dell’edificio e l’adeguamento degli impianti, così da garantire alla comunità scolastica spazi più idonei alle attività motorie e sportive. A illustrare l’obiettivo dell’intervento è lo stesso sindaco Basile, che sottolinea l’importanza delle risorse ottenute. “La palestra della scuola ‘Santa Lucia sopra Contesse’, dell’Istituto comprensivo ‘Catalfamo’, sarà riqualificata grazie a un finanziamento di 569.089,85 euro del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza la struttura e adeguare gli impianti, restituendo alla comunità scolastica uno spazio più sicuro e funzionale per le attività sportive degli studenti”, dichiara il primo cittadino.

Il progetto presentato nel 2022 finanziato grazie allo scorrimento della graduatoria

“Il progetto, candidato dal Comune nel 2022, è stato ammesso grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale. Come Amministrazione abbiamo immediatamente confermato la nostra adesione, per ottenere le risorse e avviare il percorso verso la realizzazione dei lavori”, spiega Basile. Con la conferma dell’adesione da parte del Comune, il progetto entra quindi nella fase degli adempimenti amministrativi necessari per procedere verso l’affidamento e la successiva esecuzione delle opere. “Gli uffici sono già al lavoro per rispettare le scadenze previste che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2027 e la conclusione dell’intervento entro il 31 ottobre 2027”, precisa Federico Basile.