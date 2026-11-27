Un viaggio alla scoperta della storia, dell’arte e del patrimonio architettonico di Messina, attraverso luoghi spesso dimenticati o attraversati distrattamente. Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Manzoni Dina e Clarenza, diretto dal dirigente scolastico Michele Bonardelli, ha aderito alla quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole, accogliendo, giovedì 26 novembre, diverse scolaresche lungo un itinerario che da via Porta Imperiale, passando per il Tirone, la Casa degli Elefanti e piazza Lo Sardo, si è concluso nel Santuario di Santa Rita da Cascia in San Paolino.

Oltre 40 studenti alla scoperta della storia di Messina

Più di quaranta Apprendisti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado, guidati dalle professoresse Giusi La Fauci, Angela Valore e Maria Arruzza, si sono alternati nell’illustrare ai coetanei di altri istituti le testimonianze storiche e artistiche della città. Tra le tappe del percorso, la statua della regina Elena in largo Seggiola, l’antica piazza del Popolo con i portici ideati da Ernesto Basile, il sito dell’Ospedale civico, oggi occupato dal Tribunale, e quello del torrente Portalegni, corrispondente all’attuale via Tommaso Cannizzaro Gli studenti hanno inoltre illustrato i resti dell’antico quartiere Tirone, con le sue scalinate, il portale e le mura, accompagnando infine gli ospiti in un’approfondita visita del Santuario di Santa Rita da Cascia, autentico gioiello seicentesco di via Santa Marta, grazie alla disponibilità di padre Franco Pati.

Conoscere e valorizzare il patrimonio storico della città

La partecipazione alle iniziative del FAI rappresenta un’importante occasione per far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni luoghi spesso dimenticati, sensibilizzandole al tempo stesso sulla necessità di tutelare il patrimonio storico e culturale cittadino. L’iniziativa contribuisce anche a richiamare l’attenzione sulle condizioni di degrado in cui versano ambienti, opere, manufatti e architetture della città.