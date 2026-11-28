Ammontano a 15 milioni e 150 mila euro le risorse destinate agli interventi di ripristino e messa in sicurezza del litorale del Comune di Messina, inseriti nell’elenco allegato all’ordinanza n. 105 del 19 novembre 2026, firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del gennaio scorso. Nell’ambito della programmazione regionale di 250 milioni di euro per fronteggiare i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati inseriti tre interventi riguardanti la fascia costiera della zona sud della città:

– 3.300.000 euro per il salpamento dei massi dell’esistente barriera radente nel tratto di costa in corrispondenza del torrente Briga;

– 3.850.000 euro per il salpamento dei massi dell’esistente barriera radente nel tratto di costa in corrispondenza del torrente Giampilieri;

– 8.000.000 euro per il ripristino della barriera soffolta sul lungomare di Santa Margherita.

Tutti e tre gli interventi sono stati inseriti nella categoria di priorità D1, con tempistiche di realizzazione indicate in 180 giorni per i primi due interventi e in 360 giorni per quello relativo al lungomare di Santa Margherita.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra città e, in particolare, per i villaggi della zona sud, duramente colpiti dalle mareggiate dello scorso gennaio“, dichiara il sindaco Federico Basile. “L’inserimento di interventi per oltre 15 milioni di euro nella programmazione regionale rappresenta un passaggio significativo nel percorso di messa in sicurezza del nostro litorale. La difesa della costa costituisce una priorità per questa Amministrazione, non soltanto per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, ma soprattutto per la tutela delle abitazioni, della viabilità e dell’incolumità dei cittadini. Continueremo a seguire l’iter amministrativo affinché si possa giungere nel più breve tempo possibile alla concreta realizzazione delle opere“.

Con la medesima ordinanza è stato individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, cui saranno affidate tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, dalla progettazione alle procedure di affidamento, fino all’esecuzione dei lavori e al collaudo. Le risorse, derivanti dai rimborsi comunitari, saranno attivate a seguito del completamento dell’iter istruttorio e della prevista approvazione della delibera CIPESS.