Messina, oggi Consiglio Comunale a Palazzo Zanca: urbanistica, debiti fuori bilancio, lavoro giovanile e trasporti

Oggi, lunedì 16 novembre 2026, alle ore 14:00, torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Messina presso Palazzo Zanca. Una seduta che vedrà l’Aula impegnata nell’esame di diversi argomenti, dall’urbanistica alle questioni finanziarie, passando per il lavoro giovanile e il trasporto pubblico cittadino. Tra i punti all’ordine del giorno figura la proposta di delibera n. 223 del 17 settembre 2026, relativa all’approvazione della variante parziale al Piano Regolatore per il villaggio di Rodia. Un tema urbanistico che riguarda direttamente il territorio della zona nord di Messina e che sarà sottoposto all’esame del Consiglio. Spazio anche alle questioni economiche e amministrative, con tre proposte di delibera riguardanti i debiti fuori bilancio. Si tratta delle proposte n. 246 e n. 247 del 20 ottobre 2026 e della n. 256 del 26 ottobre 2026, inserite nell’ordine del giorno della seduta.

Messina, in Consiglio Comunale le mozioni su occupazione giovanile e trasporti

Particolare attenzione sarà rivolta anche a due mozioni che affrontano questioni di carattere sociale e legate alla quotidianità dei cittadini. La prima riguarda il contrasto alle disuguaglianze territoriali e l’occupazione giovanile, con un riferimento esplicito al diritto dei giovani a restare in Sicilia. Un argomento che porta al centro del dibattito consiliare il tema delle opportunità lavorative e della possibilità per le nuove generazioni di costruire il proprio futuro senza dover lasciare il territorio. L’altra mozione riguarda invece l’emergenza legata al rincaro dei carburanti e alla sospensione del tram. Il documento contiene la richiesta urgente di un mese di trasporto pubblico e di un potenziamento straordinario del servizio, ponendo l’attenzione sulle esigenze di mobilità dei cittadini durante il periodo di sospensione del servizio tranviario.