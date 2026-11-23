Nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa a Messina. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di 80 voucher destinati all’attivazione di tirocini rivolti a cittadini e famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale. L’iniziativa rientra nel Piano di Attuazione Locale QSF 2024 – Fondo Povertà, Quota Servizi, e punta a favorire percorsi personalizzati di inserimento sociale e lavorativo, attraverso attività di orientamento, tutoraggio e acquisizione di competenze. Le domande potranno essere presentate dal 1° al 20 dicembre 2026, esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Messina.

Messina, 80 voucher per i tirocini: chi può partecipare

Il nuovo avviso è rivolto ai percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI) e ai cittadini in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro. Per accedere alla misura è inoltre necessario essere già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale. La finalità dell’iniziativa è offrire ai beneficiari un’opportunità di partecipazione attiva attraverso percorsi di tirocinio costruiti sulla base delle esigenze personali, delle attitudini e degli obiettivi individuati insieme ai servizi sociali. Il progetto si inserisce nelle attività comunali di contrasto alla povertà e di promozione dell’autonomia delle persone in condizioni di fragilità.

Il sindaco Basile: “non un’assistenza passiva, ma opportunità concrete di crescita e autonomia”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, sottolinea il valore dei tirocini come strumenti di inclusione e di acquisizione di nuove competenze, richiamando il percorso già avviato negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale. “Con questo nuovo avviso l’Amministrazione comunale dà continuità a un impegno che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di cittadini e di famiglie in condizione di fragilità”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Il tirocinio di inclusione non è soltanto una misura di sostegno economico, ma uno strumento che consente alle persone di rimettersi in gioco, acquisire competenze spendibili e sentirsi parte attiva della comunità. È questa la direzione che abbiamo scelto per il contrasto alla povertà: non un’assistenza passiva, ma opportunità concrete di crescita e autonomia”.

Tirocini personalizzati, Calafiore: “percorsi costruiti sui bisogni di ciascuno”

Sulle modalità di attuazione dell’intervento è intervenuta l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, che ha evidenziato l’importanza della personalizzazione dei percorsi e dell’accompagnamento dei beneficiari. “Ogni tirocinio nasce da un progetto personalizzato, costruito insieme al Servizio Sociale Professionale sulla base dei bisogni, delle attitudini e delle aspirazioni di ciascuno. Il percorso è accompagnato da attività di tutoraggio e orientamento, per sostenere i beneficiari nel raggiungimento degli obiettivi individuati. Le risorse del Fondo Povertà – Quota Servizi 2024 ci consentono di proseguire un lavoro che, anno dopo anno, si è dimostrato capace di generare fiducia, relazioni e, in molti casi, nuove prospettive lavorative. Invitiamo pertanto tutti coloro che possiedono i requisiti a cogliere questa opportunità, presentando la domanda entro i termini previsti”.

Come presentare domanda per i tirocini del Comune di Messina

Le richieste di partecipazione potranno essere inviate dalle ore 9:00 del 1° dicembre alle ore 23:59 del 20 dicembre 2026. La procedura sarà disponibile esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Messina, raggiungibile al seguente indirizzo: https://sportellotelematico.comune.messina.it/activity/54.

Per accedere alla piattaforma e presentare la domanda sarà necessario autenticarsi utilizzando una delle identità digitali previste: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande dovranno essere trasmesse entro la scadenza indicata nell’avviso pubblico.

Informazioni e assistenza: gli uffici comunali a Palazzo Satellite

Per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti sull’avviso è possibile rivolgersi al Front Office del Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, situato al piano terra di Palazzo Satellite, a Messina. Gli uffici ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30, con apertura pomeridiana anche il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle 16:30. Il referente del progetto è la dottoressa Stefania Cernuto.