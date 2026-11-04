Messina, nuova strada tra la Statale 113 e Rodia: passo avanti per un’opera attesa da decenni

Un nuovo passo avanti per la realizzazione del collegamento viario tra la Strada Statale 113 e il villaggio di Rodia, nel territorio comunale di Messina. Prosegue l’iter amministrativo di un’infrastruttura attesa da decenni dai residenti e dai villeggianti della località tirrenica, che da tempo chiedono interventi per migliorare le condizioni di accesso al centro abitato. Ad annunciare gli ultimi sviluppi è il deputato regionale del Partito Democratico, Calogero Leanza, che ha sollecitato l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente affinché venisse definito il procedimento necessario a consentire l’avanzamento del progetto.

Collegamento SS113-Rodia, pubblicato il decreto PAUR: i prossimi passaggi

La novità riguarda la pubblicazione del decreto PAUR, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, sul portale della Regione Siciliana. Si tratta di un passaggio amministrativo importante per il prosieguo dell’intervento, che dovrà adesso completare la fase di notifica prima di poter avanzare verso le successive attività progettuali. “Il decreto PAUR è stato pubblicato sul portale regionale e la relativa notifica è in fase di protocollazione. Completato questo passaggio, il Comune di Messina potrà procedere con la progettazione esecutiva e successivamente con l’appalto dei lavori”, spiega Leanza. Il completamento della procedura consentirà quindi all’Amministrazione comunale di avviare le successive fasi necessarie alla realizzazione del collegamento. Prima dell’apertura del cantiere saranno ancora necessari la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori.

Rodia, una strada attesa da decenni per superare le difficoltà di accesso

La realizzazione del nuovo collegamento rappresenta un intervento particolarmente importante per Rodia, villaggio della costa tirrenica messinese che da anni convive con una rete stradale caratterizzata da diverse criticità. L’iniziativa del deputato regionale nasce dalle sollecitazioni di residenti e villeggianti, con particolare riferimento all’impegno di Chicco Carabellò, presidente del Comitato Pro Rodia, e di Giacomo Mafodda, che hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di migliorare la viabilità della zona. “Si tratta di un’opera attesa da decenni, necessaria per superare le difficoltà di accesso al villaggio, oggi servito da una viabilità inadeguata, con percorsi lungo i torrenti e tratti stradali particolarmente stretti”, sottolinea Leanza.

Leanza: “continuerò a seguire l’iter affinché si proceda senza ritardi”

La pubblicazione del decreto rappresenta un avanzamento amministrativo, ma il percorso verso la realizzazione dell’opera non è ancora concluso. Sarà necessario completare gli adempimenti previsti e procedere con le successive fasi di competenza del Comune di Messina. Il deputato regionale del Partito Democratico assicura che continuerà a monitorare l’evoluzione del procedimento, richiamando anche le più ampie problematiche della viabilità nei villaggi della costa tirrenica messinese. “Continuerò a seguire l’iter – conclude Leanza – affinché si proceda senza ritardi. La viabilità dei villaggi della costa tirrenica messinese presenta criticità che richiedono attenzione e interventi concreti, sui quali proseguirà il mio impegno insieme al Partito Democratico”.