Messina non dimentica i Caduti per la Patria: l’omaggio della città a Pace

Dopo la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie verrà deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. L'iniziativa patrocinata dal Comune, presente il sindaco Basile

Messina Chiesa di Santa Maria della Grotta Madonna delle Grazie

La città di Messina rinnova l’iniziativa per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria. Domenica 8 novembre 2026 alle ore 11.00 si terrà una Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Villagio Pace, in via Consolare Pompea 771. A seguire verrà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina e dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e Decorati (ANIOMRID) e coordinata dall’Ufficiale OMRI avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Messina Federico Basile, le autorità civili, militari e religiose e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

La giornata dedicata alla memoria, voluta da padre Francesco Venuti che presiederà la Celebrazione Eucaristica, è ormai parte di una tradizione della comunità. Il ricordo dei Caduti si trasforma in un momento di partecipazione e consapevolezza collettiva, per mantenere viva la memoria di chi si è sacrificato e trasmettere i valori del dovere e della libertà alle nuove generazioni.

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