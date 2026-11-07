Messina non dimentica i Caduti per la Patria: l’omaggio della città a Pace

La città di Messina rinnova l’iniziativa per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria. Domenica 8 novembre 2026 alle ore 11.00 si terrà una Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Villagio Pace, in via Consolare Pompea 771. A seguire verrà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina e dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e Decorati (ANIOMRID) e coordinata dall’Ufficiale OMRI avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Messina Federico Basile, le autorità civili, militari e religiose e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

La giornata dedicata alla memoria, voluta da padre Francesco Venuti che presiederà la Celebrazione Eucaristica, è ormai parte di una tradizione della comunità. Il ricordo dei Caduti si trasforma in un momento di partecipazione e consapevolezza collettiva, per mantenere viva la memoria di chi si è sacrificato e trasmettere i valori del dovere e della libertà alle nuove generazioni.