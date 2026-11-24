Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto lo scorso sabato 21 novembre, a Palazzo Zanca, il Contrammiraglio Davide Da Pozzo, Comandante della Quarta Divisione Navale e attuale Comandante Tattico dell’Operazione Mediterraneo Sicuro (O.M.S.), accompagnato dal Capitano di Fregata Michele Architravo, Comandante di Nave Alpino. La visita istituzionale si è svolta in occasione della sosta logistica nel porto di Messina di Nave Alpino, unità di bandiera dell’Operazione Mediterraneo Sicuro, impegnata in attività di presenza e sorveglianza marittima nel Mediterraneo.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Basile ha rivolto un particolare saluto al Contrammiraglio Davide Da Pozzo, rinnovando i sentimenti di stima e apprezzamento della città nei confronti della Marina Militare e del suo impegno a presidio del Mediterraneo. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per ribadire lo storico e profondo legame che unisce Messina alla Forza Armata, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale nella tutela del territorio e nella sicurezza marittima dello Stretto. Il primo cittadino ha infine rivolto il proprio benvenuto al Capitano di Fregata Michele Architravo e all’intero equipaggio di Nave Alpino, fregata della classe Bergamini.