Un salvataggio in extremis nelle acque antistanti il litorale di Caronia, in provincia di Messina, dove cinque persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera pochi minuti prima che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano si inabissasse. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. A trovarsi in difficoltà è stata una goletta in legno di 17 metri, che aveva imbarcato una notevole quantità d’acqua, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Naufragio al largo di Caronia, la mobilitazione della Guardia Costiera

Ricevuta la segnalazione dell’emergenza, la sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, disponendo l’intervento di una motovedetta santagatese e di un battello pneumatico dell’Ufficio locale marittimo di Capo d’Orlando. Nella zona dell’emergenza è stato inoltre dirottato un peschereccio di Sant’Agata di Militello. Sin dalle prime fasi dell’operazione, il personale della sala operativa ha mantenuto costanti contatti con le persone a bordo della goletta, monitorando gli spostamenti dell’imbarcazione dovuti allo scarroccio e fornendo indicazioni per fronteggiare l’emergenza. Attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo sono state individuate anche ulteriori risorse navali presenti nell’area. Il progressivo allagamento del locale macchine, unito al forte vento e alle difficili condizioni del mare, ha reso particolarmente complesse le operazioni. Il dispositivo di soccorso, coordinato nelle successive fasi dalla Direzione marittima di Catania, ha visto anche il coinvolgimento di un elicottero del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il salvataggio dei cinque occupanti pochi minuti prima dell’affondamento

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, gli equipaggi delle unità di soccorso sono riusciti a raggiungere la goletta, ormai prossima all’affondamento. Attraverso delicate manovre di avvicinamento e trasbordo, i militari della Guardia Costiera hanno portato in salvo tutti e cinque gli occupanti dell’imbarcazione. La tempestività dell’intervento si è rivelata determinante: pochi minuti dopo il salvataggio, la goletta si è completamente inabissata. I cinque naufraghi, successivamente riuniti a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, sono stati trasportati in sicurezza nel porto di Sant’Agata di Militello. Per nessuno di loro è stato necessario ricorrere a cure mediche.

Affondamento della goletta, le misure per prevenire l’inquinamento marino

In seguito all’affondamento dell’imbarcazione, l’autorità marittima ha provveduto all’emanazione di un apposito avviso ai naviganti. Contestualmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente marino, il capo del Compartimento marittimo di Milazzo ha diffidato il comando di bordo e il proprietario dell’unità affondata ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di inquinamento marino.