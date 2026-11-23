Dare una seconda vita a mobili e arredi ancora in buone condizioni, evitando che finiscano tra i rifiuti ingombranti o vengano abbandonati lungo le strade e sulle spiagge, e allo stesso tempo aiutare le famiglie che hanno bisogno di arredare la propria casa. È questo l’obiettivo di “RiusaME – Mobili che trovano casa”, il nuovo progetto presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, in occasione della sottoscrizione dell’accordo interistituzionale che ne avvia la fase attuativa. L’iniziativa nasce da una criticità riscontrata quotidianamente da Messinaservizi Bene Comune: mobili, complementi d’arredo e altri beni ancora utilizzabili vengono spesso conferiti come rifiuti ingombranti o abbandonati in diverse aree della città, trasformandosi in un problema ambientale, economico e di decoro urbano. Il progetto punta a interrompere questo meccanismo, creando un sistema organizzato per recuperare gli arredi prima che diventino rifiuti e rimetterli gratuitamente in circolazione. Un percorso che unisce economia circolare, politiche abitative, risanamento e inclusione sociale, grazie alla collaborazione tra il Comune di Messina e le società partecipate.

RiusaME, a Messina i mobili usati diventano una risorsa per le famiglie

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il presidente e il direttore generale di Messinaservizi Bene Comune, rispettivamente Vincenzo Ciraolo e Salvo Puccio, insieme ai presidenti delle società partecipate coinvolte: Francesco Giorgio per Messina Social City, Francesco Romano per Patrimonio Messina e Massimo Rizzo per ARISME. Presenti anche il consigliere del CESV Carmelo Schepisi, rappresentanti delle associazioni del settore e il subcommissario al Risanamento Santi Trovato.

Il progetto nasce nell’ambito delle attività di Messinaservizi e si è sviluppato attraverso il confronto con l’amministrazione comunale e le altre partecipate, fino alla definizione di un modello condiviso per il recupero e la redistribuzione gratuita degli arredi. L’obiettivo è creare un collegamento tra chi possiede mobili ancora utilizzabili e desidera cederli e chi, invece, ha necessità di riceverli, evitando sprechi e riducendo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

Il sindaco Basile: “diamo nuova vita a quello che troviamo per strada”

Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e la capacità del progetto di trasformare una problematica quotidiana in un’opportunità concreta per la comunità. “È un sistema per riutilizzare quanto di buono troviamo, dando nuova vita e nuovo spazio a chi ne ha bisogno. Ringrazio per la presenza il subcommissario, ing. Santi Trovato, che nell’ambito del Risanamento vive queste situazioni e può attestare come la sinergia istituzionale riesca a far nascere iniziative che possono sembrare banali, ma che diventano importanti. L’obiettivo è dare nuova vita a quello che troviamo per strada e che spesso siamo portati soltanto a maledire. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione con gli assessori Liana Cannata e Alessandra Calafiore, ha dichiarato il sindaco.

Calafiore: “i mobili saranno messi a disposizione di tutti i cittadini”

L’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha posto l’accento sul ruolo delle associazioni, del volontariato e degli enti del Terzo settore, che contribuiranno a far conoscere il progetto e a costruire una rete di collaborazione sul territorio. “Stiamo mettendo insieme alleanze importanti che non riguardano soltanto il Comune e le partecipate, ma anche il mondo del volontariato. Oggi sono presenti alcuni rappresentanti delle associazioni e il CESV, che raccoglie e rappresenta questa realtà. Per far conoscere e veicolare il progetto è fondamentale diffonderlo: ognuno costruirà un pezzo di questo percorso. Le Politiche sociali e il mio assessorato coordineranno le attività. Sono tante le famiglie che hanno necessità di mobili e questa iniziativa rappresenta un’occasione per riutilizzare beni ancora validi e rendere sostenibile l’intero processo. L’economia circolare trova qui un esempio concreto: i mobili saranno messi a disposizione di tutti i cittadini”.

Come funzionerà RiusaME: dalla donazione alla consegna gratuita dei mobili

Il funzionamento di RiusaME prevede un percorso organizzato che consentirà a cittadini, imprese ed enti di segnalare mobili e arredi ancora in buone condizioni attraverso canali dedicati. I beni segnalati saranno sottoposti a una valutazione preliminare per verificarne l’idoneità al riutilizzo. Quelli ritenuti recuperabili potranno essere ritirati attraverso un percorso distinto dalla tradizionale raccolta dei rifiuti ingombranti. Gli arredi saranno quindi trasferiti al Centro RiusaME, dove verranno controllati, puliti, fotografati e catalogati per essere successivamente messi a disposizione di altri cittadini. Il sistema prevede anche la possibilità di individuare direttamente un destinatario, organizzando il trasferimento del mobile senza il passaggio dal Centro, quando le condizioni lo consentiranno. Una piattaforma digitale permetterà di consultare il catalogo dei beni disponibili e gestire le richieste secondo modalità e criteri di priorità stabiliti dal servizio. La partecipazione sarà gratuita sia per chi deciderà di donare mobili ancora utilizzabili sia per chi presenterà richiesta per ricevere gli arredi disponibili.

Messinaservizi, Ciraolo: “impedire che il mobilio diventi immediatamente un rifiuto”

Il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Vincenzo Ciraolo, ha spiegato le ragioni che hanno portato alla nascita del progetto, sottolineando la necessità di introdurre un passaggio intermedio tra la dismissione di un mobile e il suo ingresso nel circuito dei rifiuti. “RiusaME rappresenta un modo per evitare le discariche abusive e andare incontro alle difficoltà dei cittadini nello smaltimento degli ingombranti, nonostante esista già un servizio dedicato. Abbiamo pensato che fosse necessario andare oltre, impedendo che il mobilio diventasse immediatamente un rifiuto. Abbiamo quindi previsto un passaggio intermedio attraverso il quale un mobile viene valutato e dichiarato riutilizzabile. In questo modo consentiamo a chi ne ha bisogno di disporre di beni che magari non avrebbe la possibilità di acquistare e, allo stesso tempo, evitiamo che finiscano tra i rifiuti o, nella peggiore delle ipotesi, in una discarica abusiva”.

Ciraolo ha inoltre richiamato l’importanza della collaborazione tra le partecipate e il possibile coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle realtà artigianali. “Il sindaco ci ha chiesto di fare sintesi tra le partecipate per rispondere alle esigenze relative ai servizi e credo che questa iniziativa rappresenti proprio il senso di quella richiesta. Ognuno contribuisce con un proprio pezzo alla realizzazione del progetto. Sono coinvolti anche gli enti del Terzo settore, che ci aiuteranno a diffondere le informazioni, e si aggiungeranno le associazioni di categoria e quelle dell’artigianato. Questo materiale potrà diventare anche uno strumento didattico a beneficio dei cittadini che vorranno approfondire le tecniche di recupero e restauro”.

Salvo Puccio: “il servizio sarà a costo zero, ridurremo anche le spese di smaltimento”

A illustrare nel dettaglio il percorso che ha portato alla definizione di RiusaME è stato il direttore generale di Messinaservizi Bene Comune, Salvo Puccio. Dall’individuazione della criticità legata alla gestione dei rifiuti ingombranti fino alla realizzazione del modello operativo, della piattaforma digitale e degli strumenti di comunicazione, Puccio ha ripercorso le principali fasi di un progetto che entra ora nella fase attuativa. “Il primo obiettivo – ha detto Puccio – è ridurre la produzione dei rifiuti. Il diagramma di flusso che abbiamo progettato prevede che il mobile esca dal ciclo del rifiuto e che rientrino in gioco anche le altre partecipate. In questo processo diventa fondamentale la comunicazione tra l’utente e i diversi soggetti coinvolti. Il servizio sarà a costo zero, perché il recupero e il riutilizzo consentiranno anche un risparmio sui costi di smaltimento. È previsto un deposito che accoglierà i mobili, i quali saranno poi gestiti secondo tempi e modalità prestabiliti. Le partecipate e il Comune si occuperanno della gestione delle domande, mentre Messinaservizi curerà l’offerta dei beni disponibili”, ha spiegato Puccio.

Il valore sociale del progetto: mobili per le famiglie e gli assegnatari degli alloggi

Uno degli aspetti centrali di RiusaME riguarda il collegamento con le politiche abitative e i percorsi di risanamento delle baraccopoli di Messina. Il progetto prevede particolare attenzione alle famiglie assegnatarie di nuovi alloggi, ai nuclei seguiti dai servizi sociali e alle persone che si trovano in condizioni di fragilità. Il presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, ha sottolineato l’ampiezza della platea dei potenziali beneficiari e il significato sociale dell’iniziativa. “Dagli alloggi di transito alle altre esigenze da colmare, la platea dei potenziali fruitori è vastissima e quella che può sembrare un’idea semplice è in realtà un’iniziativa molto ampia. Tutto il Terzo settore sarà agevolato e coinvolto. Sarà importante legare questo progetto al suo valore sociale, perché dare importanza all’allungamento della vita degli oggetti significa prestare attenzione anche alle persone e ai loro bisogni”.

Patrimonio Messina metterà a disposizione gli spazi per il Centro RiusaME

Un contributo importante arriverà da Patrimonio Messina, che parteciperà all’individuazione degli spazi destinati al Centro RiusaME e al raccordo con gli assegnatari degli alloggi comunali. Il presidente Francesco Romano ha evidenziato il valore del coordinamento tra le società coinvolte e la necessità di garantire una comunicazione tempestiva tra i diversi soggetti. “Noi offriremo un luogo in cui stoccare i beni e, nella seconda fase, sarà importante interfacciarsi con le partecipate e garantire una comunicazione tempestiva. Sono contento di far parte di questo progetto, che coinvolge più servizi per costruire un servizio definitivo e concreto a disposizione della cittadinanza”. La disponibilità di uno spazio dedicato consentirà di organizzare le attività di ricezione, controllo, catalogazione e successiva redistribuzione dei mobili.

ARISME, Rizzo: “un circuito virtuoso che riduce i rifiuti e aiuta chi ha bisogno”

Anche ARISME avrà un ruolo nel progetto, favorendo il collegamento con i percorsi di risanamento e con le esigenze delle famiglie assegnatarie delle nuove abitazioni. Il presidente Massimo Rizzo ha sottolineato la semplicità dell’iniziativa e la possibilità di raggiungere contemporaneamente obiettivi ambientali, economici e sociali. “Concordo con il sindaco e con chi mi ha preceduto. Spesso la semplicità delle idee fa sì che queste siano vincenti, perché permette di arrivare al cuore dell’obiettivo senza inutili intoppi. Questa è un’idea semplice, economica e vincente perché, attraverso un circuito virtuoso, consente di raggiungere diversi risultati: ridurre il quantitativo di rifiuti ingombranti, abbattere i costi per Messinaservizi Bene Comune e conseguire un importante obiettivo sociale, mettendo a disposizione arredi per chi ne ha necessità. C’è anche un aspetto culturale, perché si tratta di un modello di economia semplice e concreta”. Il progetto si propone dunque di collegare il recupero dei beni ancora utilizzabili alle necessità concrete di chi si trova ad affrontare un nuovo percorso abitativo.

Economia circolare e tutela ambientale: il contributo dell’assessora Cannata

Assente alla presentazione per un concomitante impegno, l’assessore alla Transizione ecologica Liana Cannata ha sottolineato il valore ambientale dell’iniziativa. RiusaME viene inserito in una visione più ampia di economia circolare e riduzione degli sprechi, fondata sulla possibilità di allungare la vita degli oggetti e promuovere modelli di consumo maggiormente sostenibili. Il recupero dei mobili prima del loro ingresso nel circuito dei rifiuti rappresenta infatti un modo per ridurre la quantità di materiali destinati allo smaltimento e valorizzare risorse ancora utilizzabili. Un ruolo importante sarà svolto anche dalla sensibilizzazione dei cittadini, chiamati a partecipare attivamente attraverso la donazione e il riutilizzo degli arredi.

Coinvolti anche artigiani e Terzo settore: possibili percorsi di recupero e inclusione

RiusaME non si limiterà alla redistribuzione gratuita dei mobili, ma punta anche a sviluppare una rete di collaborazione con associazioni, enti del Terzo settore e realtà artigianali. Tra le opportunità previste figurano possibili percorsi di inclusione socio-occupazionale legati alle attività di recupero, movimentazione e valorizzazione dei beni. Il progetto apre inoltre alla possibilità di coinvolgere falegnami e altri artigiani nelle attività di riparazione e ripristino degli arredi, favorendo il recupero di competenze e tecniche tradizionali. L’obiettivo è promuovere una cultura del riuso che non si limiti a evitare lo smaltimento, ma valorizzi la possibilità di riparare gli oggetti e prolungarne la durata.

Firmato l’accordo tra Comune e partecipate: ecco come saranno organizzate le attività

La presentazione a Palazzo Zanca ha rappresentato anche il momento della sottoscrizione dell’accordo interistituzionale, firmato dal sindaco Federico Basile, in rappresentanza del Comune di Messina, e dai presidenti delle società partecipate coinvolte. L’intesa definisce i compiti dei diversi soggetti e pone le basi per un sistema coordinato tra competenze ambientali, abitative e sociali. Il Comune di Messina, attraverso il Dipartimento Servizi alla Persona, contribuirà al coordinamento istituzionale e sociale, all’individuazione dei bisogni e al coinvolgimento delle associazioni. Messinaservizi Bene Comune assumerà il coordinamento e la gestione operativa del progetto, occupandosi del recupero degli arredi, della gestione del Centro e della piattaforma digitale. Patrimonio Messina contribuirà all’individuazione degli spazi e al raccordo con gli assegnatari degli alloggi comunali, mentre ARISME favorirà il collegamento con i percorsi di risanamento. Messina Social City curerà gli aspetti legati all’accompagnamento e all’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità. Alla definizione del progetto hanno collaborato anche le strutture tecniche e direzionali delle società coinvolte, tra cui la direttrice generale di ARISME Loredana Bonasera e il direttore generale di Patrimonio Messina Pietro Picciolo, insieme ai referenti delle altre partecipate.

RiusaME, quando parte il servizio a Messina?

Con la firma dell’accordo, il progetto entra ufficialmente nella fase attuativa, con l’obiettivo di rendere operativo il servizio a partire da gennaio 2027. Nei prossimi passaggi saranno definite le procedure operative, individuato e organizzato il Centro RiusaME e completata la piattaforma digitale attraverso la quale i cittadini potranno consultare i mobili disponibili e presentare le richieste. Durante la conferenza sono stati inoltre presentati l’identità visiva del progetto, il claim “Mobili che trovano casa” e gli strumenti di comunicazione destinati a far conoscere il servizio. Un video esplicativo ha illustrato il percorso di un mobile ancora utilizzabile verso una nuova destinazione, mostrando il principio alla base dell’iniziativa.