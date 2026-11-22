Dare una seconda vita a mobili e arredi ancora utilizzabili, evitando che diventino rifiuti e trasformandoli in risorse a disposizione della comunità. È questo l’obiettivo di “RiusaME – Mobili che tornano a casa”, il nuovo progetto che nasce a Messina per promuovere il riutilizzo dei beni, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. L’iniziativa punta a valorizzare oggetti che, pur essendo ancora in buone condizioni, rischiano di essere destinati allo smaltimento. Attraverso il loro recupero e una nuova destinazione, il progetto intende contribuire alla riduzione dei rifiuti ingombranti e offrire opportunità di sostegno alle persone e alle famiglie. Un percorso che mette insieme economia circolare, tutela dell’ambiente e solidarietà, attraverso la collaborazione tra il Comune di Messina e diverse società partecipate.

RiusaME, presentazione lunedì 23 novembre a Palazzo Zanca

Il progetto sarà presentato ufficialmente lunedì 23 novembre, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Federico Basile, l’assessora alla Transizione ecologica Liana Cannata e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. Presenti anche il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Vincenzo Ciraolo, e il direttore generale Salvo Puccio, insieme ai rappresentanti delle altre società partecipate coinvolte nell’iniziativa. Per Patrimonio Messina interverrà il presidente Francesco Romano, per ARISME il presidente Massimo Rizzo e per Messina Social City il presidente Francesco Giorgio. Saranno presenti anche i rispettivi Consigli di amministrazione delle società coinvolte.

Come nasce il progetto RiusaME e quali sono gli obiettivi

RiusaME nasce da un’iniziativa di Messinaservizi Bene Comune ed è stato successivamente sviluppato attraverso un percorso di collaborazione con il Comune di Messina, Patrimonio Messina, ARISME e Messina Social City. L’obiettivo è promuovere un sistema capace di favorire il recupero e il riutilizzo di mobili e arredi ancora in buone condizioni, individuando nuove possibilità di utilizzo per beni che altrimenti potrebbero diventare rifiuti. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative dedicate all’economia circolare, un modello che punta a prolungare la vita degli oggetti e a limitare la produzione di rifiuti attraverso il riuso delle risorse già disponibili. Nel caso di RiusaME, questo principio viene collegato anche alla dimensione sociale, con l’intenzione di mettere i beni recuperati a disposizione della comunità e favorire nuove opportunità di inclusione.

Mobili usati e solidarietà: il coinvolgimento delle famiglie e delle realtà sociali

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa riguarda il coinvolgimento dei cittadini, delle istituzioni e delle realtà sociali del territorio messinese. Il progetto intende costruire un sistema di collaborazione nel quale il recupero degli arredi possa diventare uno strumento utile non soltanto per ridurre l’impatto ambientale, ma anche per sostenere le persone e le famiglie. La possibilità di dare una nuova destinazione a mobili ancora utilizzabili rappresenta infatti il punto di incontro tra due obiettivi: da una parte contrastare la produzione di rifiuti ingombranti, dall’altra valorizzare beni che possono continuare a svolgere una funzione concreta. Attraverso questa impostazione, RiusaME – Mobili che tornano a casa vuole promuovere una maggiore attenzione al valore degli oggetti e alle possibilità offerte dal loro riutilizzo, mettendo in relazione la responsabilità ambientale con il sostegno sociale.

Comune di Messina e società partecipate, un accordo per realizzare RiusaME

La presentazione del progetto sarà anche l’occasione per definire formalmente la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Nel corso della conferenza stampa di lunedì saranno infatti illustrate le modalità di funzionamento di RiusaME, gli strumenti operativi previsti e i compiti affidati alle istituzioni e alle società partecipate che prenderanno parte alla sua attuazione. È inoltre prevista la sottoscrizione di un accordo interistituzionale, attraverso il quale saranno definiti i rapporti di collaborazione tra il Comune di Messina, Messinaservizi Bene Comune, Patrimonio Messina, ARISME e Messina Social City. L’accordo rappresenterà un passaggio organizzativo per l’avvio del progetto e per il coordinamento delle attività necessarie a raggiungere gli obiettivi individuati.