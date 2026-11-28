Sinistra Italiana rafforza la propria presenza politica e organizzativa nel territorio messinese. Sabato 28 novembre, presso la Camera del Lavoro della CGIL di Messina, si è svolto il congresso costitutivo della Federazione provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra, che ha portato all’elezione di Ivan Tornesi come segretario provinciale. La costituzione della Federazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso di radicamento territoriale avviato nei mesi scorsi e, al contempo, l’inizio di una nuova fase politica e organizzativa, finalizzata a consolidare la presenza del partito nella provincia, ampliare la partecipazione e affrontare le prossime scadenze elettorali. Tra le priorità emerse durante il congresso figurano la difesa della sanità e della scuola pubblica, il diritto al lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo delle aree interne e l’opposizione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Sinistra Italiana a Messina, Ivan Tornesi eletto segretario provinciale: tutti i nuovi incarichi

Nel corso del congresso costitutivo, oltre all’elezione di Ivan Tornesi alla segreteria provinciale, sono stati individuati gli altri componenti degli organismi della nuova Federazione. Emanuele La Foresta è stato eletto tesoriere provinciale, mentre il Collegio di garanzia sarà composto da Adele Roselli, in qualità di presidente, e da Giovanni Tornesi e Federico Lotta come componenti. Ai lavori congressuali ha partecipato anche il segretario regionale Pierpaolo Montalto. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto politico e organizzativo tra le iscritte e gli iscritti della provincia, chiamati a definire le prospettive della nuova struttura territoriale.

Sinistra Italiana, il significato della scelta della Camera del Lavoro della CGIL

Particolare rilevanza assume, secondo quanto evidenziato dal partito, la scelta della sede che ha ospitato il congresso costitutivo. La Camera del Lavoro della CGIL di Messina rappresenta infatti un luogo legato alla storia delle battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché alle rivendicazioni che Sinistra Italiana condivide con il mondo sindacale. Nella sua relazione introduttiva, Ivan Tornesi ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita della Federazione provinciale, sottolineando l’importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi per costruire rapporti di collaborazione con le organizzazioni sindacali, le associazioni e le altre forze politiche. Un percorso che si inserisce anche nella prospettiva della costruzione di una coalizione alternativa alle destre, tanto in Sicilia quanto a livello nazionale.

Dal lavoro alla sanità pubblica: le priorità politiche di Sinistra Italiana a Messina

Al centro della relazione del nuovo segretario provinciale e del successivo dibattito congressuale sono stati posti i temi della giustizia sociale, del diritto al lavoro, della difesa della sanità e della scuola pubblica, dell’equità fiscale e della transizione ecologica. La linea politica emersa dal congresso comprende anche la promozione della pace, la solidarietà internazionale e la tutela dei diritti delle persone migranti. La costituzione della Federazione provinciale risponde, nelle intenzioni del partito, alla necessità di dotarsi di una struttura organizzativa capace di dare maggiore impulso all’azione politica, consolidare la presenza nelle comunità locali e prepararsi ai prossimi appuntamenti elettorali.

Sinistra Italiana, dai quartieri di Messina all’area tirrenica: il lavoro dei circoli territoriali

Ampio spazio è stato dedicato alle attività già avviate dai circoli territoriali, il cui lavoro ha contribuito a creare le condizioni per la nascita della Federazione provinciale. Il Circolo di Messina, costituitosi lo scorso settembre, ha intrapreso sin dalle prime settimane un percorso di ascolto e confronto diretto con le comunità locali, promuovendo incontri nei quartieri e nei villaggi e costruendo rapporti con associazioni e comitati cittadini. Il percorso di riorganizzazione territoriale aveva già portato all’elezione di Manuela Maiorana alla segreteria del circolo cittadino di Sinistra Italiana – AVS, nel settembre scorso. A questo lavoro si è aggiunta la costituzione del Circolo dell’Area Tirrenica, contribuendo ulteriormente al radicamento del partito nella provincia.