Riavvicinare le nuove generazioni alla politica, promuovere una cultura del confronto e riscoprire il valore dell’impegno pubblico. Sono questi i temi al centro dell’intervento del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a Messina in occasione dell’avvio dei corsi dell’Accademia di Formazione politica e sociale, promossi su iniziativa dell’Ente regionale per il diritto allo studio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina. Il ministro ha richiamato l’attenzione sul progressivo allontanamento dei giovani dalla partecipazione politica, sottolineando la necessità di recuperare una concezione dell’impegno pubblico fondata sulla responsabilità, sul rispetto reciproco e sulla capacità di confrontarsi anche quando emergono posizioni differenti.

Musumeci a Messina: “sempre meno giovani si avvicinano alla politica”

Durante il suo intervento, Musumeci ha espresso preoccupazione per il rapporto tra le nuove generazioni e la politica, evidenziando quella che considera una crescente difficoltà nel coinvolgere i giovani nella vita pubblica. “Purtroppo assistiamo sempre più a una sorta di desertificazione, nel senso che pochi giovani si accostano alla politica con la P maiuscola”, ha osservato il ministro. Un’affermazione che mette al centro il tema della partecipazione e dell’interesse delle nuove generazioni verso le istituzioni e l’attività politica. Proprio in questo contesto si inserisce il percorso formativo avviato a Messina, dedicato all’approfondimento delle questioni politiche e sociali. Per Musumeci, recuperare il coinvolgimento dei giovani significa anche valorizzare una concezione della politica che non si esaurisca nella contrapposizione tra schieramenti, ma riconosca nel dialogo e nel confronto elementi fondamentali dell’impegno pubblico.

Il richiamo al rispetto delle idee: “la politica non è violenza, è confronto”

Un passaggio centrale dell’intervento del ministro ha riguardato il modo in cui si sviluppa il dibattito politico e il rapporto con chi sostiene posizioni differenti. Musumeci ha ribadito l’importanza di distinguere il confronto democratico dalla violenza, sottolineando come anche le discussioni più accese debbano mantenersi entro i confini del rispetto reciproco. “La politica non è violenza, è confronto, a volte anche aspro ma sempre nel rispetto dell’altro che non è mai un nemico ma un avversario”, ha dichiarato. Il messaggio rivolto ai partecipanti all’iniziativa pone dunque l’accento sulla necessità di riconoscere la legittimità delle opinioni diverse e di considerare il confronto come uno strumento essenziale della vita democratica. Una riflessione che assume particolare rilievo nell’ambito di un percorso di formazione politica e sociale, nel quale lo studio e la discussione rappresentano strumenti per sviluppare una maggiore consapevolezza delle responsabilità connesse all’impegno pubblico.

L’Accademia di Formazione politica e sociale, il sostegno del ministro all’iniziativa di Ersu e Università

Musumeci ha espresso apprezzamento per l’avvio dei corsi dell’Accademia di Formazione politica e sociale, iniziativa promossa dall’Ente regionale per il diritto allo studio in collaborazione con l’Università di Messina. “L’iniziativa non può che meritare apprezzamento e sostegno”, ha affermato il ministro, riconoscendo il valore di un percorso dedicato alla formazione e all’approfondimento dei temi che riguardano la società e la partecipazione politica. Nel suo intervento ha sottolineato inoltre l’importanza di promuovere una cultura politica che vada oltre le singole appartenenze e che metta al centro principi condivisi. “Al di là delle collocazioni politiche abbiamo bisogno di predicare la buona politica”, ha aggiunto Musumeci.

Responsabilità, visione e passione: i tre principi richiamati da Musumeci

Nella parte conclusiva del suo intervento, il ministro ha richiamato il pensiero di Max Weber, soffermandosi su tre elementi che ritiene fondamentali per l’impegno politico: responsabilità, visione e passione. Tre principi indicati come riferimenti per chi intende avvicinarsi alla vita pubblica e partecipare attivamente al confronto politico e sociale. “È questo l’obiettivo al quale tutti dobbiamo concorrere”, ha concluso Musumeci, ribadendo la necessità di contribuire alla diffusione di una cultura politica basata sul rispetto, sulla consapevolezza delle proprie responsabilità e sulla partecipazione.