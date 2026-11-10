Messina, Mongiuffi Melia si prepara alla Festa di San Martino: tre giorni tra sapori siciliani, artigianato e tradizioni

Torna a Mongiuffi Melia uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze gastronomiche siciliane. È stato reso noto il programma della 21ª edizione di “San Martino – Odori e Sapori della Valle del Ghiodaro”, la mostra-mercato e degustazione di prodotti tipici siciliani che quest’anno si articolerà in tre giornate, l’11, 14 e 15 novembre. La manifestazione offrirà ai visitatori un percorso tra sapori della tradizione, artigianato locale, mostre, spettacoli e attività culturali, con circa 35 stand espositivi e numerose iniziative dedicate alla riscoperta del patrimonio storico e gastronomico del territorio.

San Martino a Mongiuffi Melia: l’11 novembre inaugurazione del Museo della memoria

La manifestazione prenderà il via mercoledì 11 novembre alle ore 11, presso Piano Angeli, con l’inaugurazione dei locali appena ristrutturati del Museo della memoria, delle radici e del turismo esperienziale. Al termine dell’inaugurazione si svolgerà il laboratorio “Plasmare la storia: viaggio nel turismo esperienziale con la stampa 3D”, al quale parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina, plesso di Mongiuffi Melia. Un’iniziativa che unirà la conoscenza della storia locale alle nuove tecnologie, coinvolgendo direttamente gli studenti.

Il 14 e 15 novembre la mostra-mercato con circa 35 stand

Il momento centrale della manifestazione sarà il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre, quando Mongiuffi Melia ospiterà la tradizionale mostra-mercato di prodotti tipici siciliani e artigianato, con circa 35 stand espositivi. Durante le due giornate sarà possibile visitare, presso Palazzo Corvaja, la mostra delle opere del maestro Licinio Fazio, a cura dell’Archeoclub Area Jonica di Messina. In programma anche la mostra degli antichi mestieri, visite guidate e dimostrazioni delle lavorazioni artigianali direttamente negli stand.

Degustazioni di prodotti tipici siciliani: dalla porchetta alla ricotta, fino ai dolci tradizionali

Grande spazio sarà riservato alla gastronomia siciliana, con la possibilità di degustare numerose specialità della tradizione. Tra i prodotti presenti nella mostra-mercato figurano vino, porchetta cotta nei forni in pietra, salsiccia artigianale, vastedda cunzata, castagne, cassate di Pasqua, miele, cannoli artigianali, crespelle e maccheroni al ferretto, oltre a gin e birra artigianale. Tra gli appuntamenti dedicati alla cultura gastronomica del territorio spicca la dimostrazione della trasformazione del latte crudo in tuma e ricotta, realizzata attraverso tecniche di lavorazione storiche. I visitatori potranno assistere alle diverse fasi della preparazione e partecipare alla degustazione gratuita di ricotta e tuma. Prevista anche una dimostrazione delle tecniche di lavorazione del torrone artigianale, un’altra occasione per conoscere da vicino i procedimenti tradizionali legati alla produzione dolciaria.

Show cooking, carretti siciliani, folklore e attività per bambini

Il programma del 14 e 15 novembre sarà arricchito da numerosi momenti di intrattenimento. Entrambe le giornate saranno animate da show cooking, carretti siciliani, artisti di strada, gruppi folkloristici e dimostrazioni degli antichi mestieri, con iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini, che potranno partecipare alle attività previste nell’ambito della manifestazione. La 21ª edizione di “San Martino – Odori e Sapori della Valle del Ghiodaro” si concluderà domenica 15 novembre alle ore 22, al termine di un fine settimana dedicato alle produzioni locali, alle tradizioni e alla cultura siciliana.