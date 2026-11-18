Si avvicina il momento della riapertura del mercato Vascone di Messina. Dopo gli interventi di riqualificazione, gli operatori commerciali potrebbero tornare nei propri spazi tra il 15 e il 20 dicembre. A fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulle tempistiche del rientro è stato l’assessore Massimo Finocchiaro, intervenuto durante i lavori della sesta Commissione consiliare, presieduta da Antonio Bonfiglio. Secondo quanto illustrato dall’esponente della Giunta comunale, gli interventi all’interno del mercato sono ormai praticamente conclusi. Si avvicina quindi la possibilità di restituire agli operatori gli spazi destinati alle attività commerciali, mettendo fine alla sistemazione provvisoria adottata durante il periodo dei lavori.

Messina, con la riapertura del Vascone sarà liberato anche il parcheggio

Il ritorno degli operatori nella struttura mercatale avrà conseguenze anche sulla disponibilità dei parcheggi nella zona. Attualmente, infatti, l’area di sosta è occupata dalle attività commerciali trasferite temporaneamente per consentire l’esecuzione dei lavori. Con il rientro degli operatori nei propri spazi, sarà possibile procedere alla liberazione del parcheggio e restituirlo alla sua funzione originaria. Un intervento che potrebbe portare benefici non soltanto ai commercianti, ma anche agli automobilisti e ai residenti, che potranno tornare a utilizzare gli stalli di sosta oggi occupati. La conclusione dei lavori e il conseguente trasferimento delle attività rappresentano quindi due passaggi collegati, necessari per ripristinare sia la piena funzionalità del mercato sia la disponibilità dell’area destinata al parcheggio.

Mercato Vascone, resta da affrontare il rinnovo delle concessioni dei box

Accanto alla riapertura, durante la Commissione è stata affrontata anche una questione amministrativa che riguarda direttamente gli operatori: il rinnovo delle concessioni degli spazi commerciali. Come spiegato nel corso della seduta, le concessioni dei box dovranno essere rinnovate alla luce della disciplina collegata alla direttiva Bolkestein. Questo significa che, salvo un’eventuale proroga delle concessioni attualmente in essere, gli operatori saranno chiamati ad affrontare nuovamente le procedure burocratiche necessarie per l’assegnazione degli spazi. Un aspetto che dovrà essere definito sul piano amministrativo e che si aggiunge alle operazioni organizzative previste per il ritorno delle attività nella struttura riqualificata.