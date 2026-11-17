Una cerimonia carica di significato e partecipazione per rendere omaggio ai Caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. A Massa San Giorgio, villaggio di Messina, istituzioni cittadine, Forze Armate, associazioni combattentistiche e numerosi cittadini si sono ritrovati in occasione delle celebrazioni dell’11 novembre, ricorrenza legata alla Giornata del Veterano e alla festa di San Martino di Tours, patrono dell’Arma di Fanteria. La manifestazione, promossa dall’Associazione Borgo San Nicola, presieduta da Maria Cristina Genovese, si è svolta davanti alla lapide commemorativa dedicata ai militari di Massa San Giorgio caduti durante i due conflitti mondiali. Un luogo simbolico per la comunità, che custodisce da oltre settant’anni la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Messina, Massa San Giorgio ricorda i Caduti delle due guerre mondiali

Al centro della commemorazione la lapide dedicata ai Caduti di Massa San Giorgio, inaugurata il 24 maggio 1951, nell’anniversario dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Il monumento conserva il ricordo dei militari del borgo attraverso diversi elementi simbolici: i riferimenti alla Repubblica Italiana, la corona d’ulivo e di quercia e la stella dei Caduti, fissata alla parete mediante quattro perni in bronzo a forma di stella. La lapide rappresenta un punto di riferimento per la memoria collettiva della comunità, mantenendo vivo il legame tra il territorio e la storia dei suoi concittadini caduti durante i conflitti mondiali.

Alla cerimonia i rappresentanti del Comune di Messina e della VII Municipalità

Per il Comune di Messina hanno partecipato i consiglieri comunali Antonella Feminò e Calogero Brancatelli, in rappresentanza del sindaco Federico Basile. La VII Municipalità è stata rappresentata dal presidente Ninni Caprì e dai consiglieri Santino Previti, Giovanni Russo e Domenico Fornaro. All’evento hanno preso parte anche il luogotenente Giovanni Di Stefano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Castanea, il graduato aiutante dell’Esercito Italiano Davide Previti e un rappresentante della Polizia Municipale. Per le associazioni combattentistiche e d’Arma erano presenti il tenente colonnello (ris.) della Guardia di Finanza Letterio Sciliberto, in rappresentanza della Federazione di Messina dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, e il sottotenente di vascello M.M. (c.a.) Antonino Gervasi, per l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Messina. Alla commemorazione hanno partecipato inoltre Franco Gerbasi, presidente del Museo Etno-Antropologico “I ferri du misteri” di Castanea delle Furie, e la Pro Loco Casali Peloritani APS, presieduta da Salvatore Feminò e rappresentata da Beatrice Presti, insieme a numerosi cittadini.

La deposizione della corona d’alloro, il Tricolore e l’Inno di Mameli

La cerimonia ha seguito il protocollo commemorativo, con momenti dedicati al ricordo e al rispetto per i militari caduti. Particolarmente significativo il contributo dell’Istituto del Nastro Azzurro, ente morale impegnato nella tutela dei valori dei decorati al Valor Militare e nella ricostruzione storica delle vicende umane e militari di quanti hanno perso la vita per l’Italia. Il tenente colonnello Letterio Sciliberto ha dato lettura del messaggio commemorativo dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 Novembre, richiamando il rapporto tra la storia dell’unità nazionale e il sacrificio dei Caduti. È seguita la deposizione della corona d’alloro, effettuata dal presidente della VII Municipalità Ninni Caprì e dal tenente colonnello Letterio Sciliberto. La commemorazione è stata accompagnata dal dispiegamento del Tricolore e dall’esecuzione dell’Inno di Mameli e del Silenzio d’ordinanza, a cura del maestro Marcello Frattima.

Il momento più emozionante: alla lettura dei nomi dei Caduti la risposta “eccomi!”

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato quello dedicato alla lettura dei nomi dei militari di Massa San Giorgio caduti nelle due guerre mondiali. Dopo la recita delle preghiere del Fante, del Marinaio, del Carabiniere e del Soldato, sono stati pronunciati uno a uno i nomi incisi sulla lapide commemorativa. A ogni nome, i presenti hanno risposto coralmente «Eccomi!», trasformando il ricordo in un momento di partecipazione collettiva e riconoscenza verso i concittadini che hanno perso la vita durante i conflitti.

I nomi dei Caduti di Massa San Giorgio nella Prima Guerra Mondiale

Durante la commemorazione sono stati ricordati i militari caduti nella Prima Guerra Mondiale (1915-1918). Tra questi il caporale Francesco Brunelli, i soldati Giuseppe Arena, Pasquale Arena, Antonino Arena, Candeloro Bartolomeo, Francesco Costa, Antonino Broccio, Francesco Costanzo e Francesco Mortelliti, il carabiniere Antonino Tomasello e la guardia di finanza Domenico Costanzo.

I militari ricordati per la Seconda Guerra Mondiale

Il ricordo ha riguardato anche i Caduti della Seconda Guerra Mondiale (1940-1945). Sono stati commemorati il caporale Giacomo Arena, il marinaio Giovanni Presti, Giovanni Parisi, Placido Arena, il brigadiere dei Carabinieri Domenico Arena e il soldato Giuseppe Mollise. La lettura dei nomi ha rappresentato un momento centrale della cerimonia, volto a mantenere viva la memoria dei militari che appartenevano alla comunità di Massa San Giorgio.

Il valore della memoria e il messaggio alle nuove generazioni

Nel corso degli interventi istituzionali è stata sottolineata l’importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei Caduti, riconoscendo nel ricordo uno strumento fondamentale di educazione civica e consapevolezza storica. La commemorazione ha richiamato i valori della pace, del senso del dovere, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni, evidenziando la necessità di trasformare la memoria storica in un patrimonio condiviso dalla comunità. Il ricordo del sacrificio dei militari è stato così collegato alla responsabilità di preservare e tramandare i valori che costituiscono il fondamento della convivenza civile.

La conclusione nella Chiesa di San Giorgio con la Santa Messa

La manifestazione si è conclusa nella Chiesa di San Giorgio, dove è stata celebrata la Santa Messa officiata dal parroco don Giuseppe Giunti. Durante la celebrazione, il sacerdote ha invitato i fedeli a riconoscere nella preghiera, nella concordia e nella coesione sociale le autentiche “armi della pace”.