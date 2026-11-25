“Strada devastata dalle mareggiate, voragini lungo la carreggiata, famiglie isolate e il rischio di una grave emergenza ambientale e igienico-sanitaria”. È la situazione denunciata lungo via Antonio Russo, nella contrada Campanella del villaggio di Orto Liuzzo, a Messina, dal consigliere Giovanni Francesco Russo, capogruppo della Rete dei Casali, attraverso una nota indirizzata al sindaco Federico Basile, all’assessore alle Infrastrutture, ai Lavori pubblici e alle Politiche del Mare Francesco Caminiti e ai dirigenti comunali competenti. Il tratto stradale, unico lungomare di libero accesso nel villaggio di Orto Liuzzo, è stato nuovamente interessato da forti mareggiate nella giornata del 23 novembre e nella notte tra il 23 e il 24 novembre, dopo gli eventi meteomarini avversi dello scorso febbraio.

Messina, famiglie isolate e strada impraticabile anche per i mezzi di soccorso

Secondo quanto segnalato da Russo, “le mareggiate hanno determinato il totale isolamento di circa dieci nuclei familiari, dei quali circa la metà costituiti da residenti stabili. Una situazione pressoché identica a quella dello scorso inverno, quando soltanto l’intervento diretto dei residenti aveva consentito di liberare la strada dai detriti e rendere nuovamente accessibili le abitazioni”. “Nonostante le ripetute segnalazioni, nei mesi trascorsi non è stato effettuato alcun intervento di protezione dall’erosione costiera, neanche in via emergenziale, e l’azione erosiva del mare è tornata a provocare gravi danni alla strada, nonostante, in questa occasione, la forza dei marosi sia stata nettamente inferiore rispetto agli eventi dello scorso inverno”, evidenzia Russo. Oltre alla presenza di pietre e sabbia sulla carreggiata, vengono segnalati nuovi cedimenti strutturali del sedime stradale. “In diversi punti, il fondo in cemento è stato letteralmente divelto, creando vere e proprie voragini che rendono impossibile il transito anche ai mezzi di soccorso. L’accesso carrabile risulta pertanto nuovamente precluso, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla possibilità di raggiungere le abitazioni da parte dei residenti”.

Erosione costiera, a rischio anche l’impianto di sollevamento fognario

Particolare preoccupazione viene espressa per la presenza, lungo il lungomare, dell’impianto di sollevamento fognario al servizio dei villaggi di Gesso, Locanda e Orto Liuzzo, infrastruttura deputata al convogliamento dei reflui verso il depuratore di San Saba. L’azione delle mareggiate favorisce l’insabbiamento della foce del torrente Tramontana, lungo la quale corre la condotta fognaria proveniente dal centro di Orto Liuzzo, con il conseguente rischio di blocco elettromeccanico dei sistemi di pompaggio. “Un ulteriore cedimento della protezione costiera potrebbe comportare la rottura delle condotte prementi e lo sversamento incontrollato dei reflui, unitamente alle acque meteoriche non adeguatamente canalizzate, direttamente nel Mar Tirreno, determinando una situazione di grave rischio sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario”.

Le criticità degli interventi di protezione costiera e le opere ancora attese

Russo esprime inoltre preoccupazione per l’efficacia degli interventi di rifioritura dei pennelli eseguiti nel biennio 2020-2021, evidenziando come il lato settentrionale, in corrispondenza dell’ultima abitazione verso nord-est, sia rimasto privo della prevista protezione in massi naturali, nonostante le ripetute segnalazioni. Secondo il consigliere, “questa circostanza avrebbe determinato una concentrazione dell’energia ondosa in corrispondenza del lotto, provocando l’erosione di un terreno privato e il danneggiamento irreversibile degli accessi”. “Tutto ciò avviene nonostante la Delibera di Giunta Municipale n. 69/2022 prevedesse specifici investimenti sulla strada: sono ormai trascorsi quattro anni, ma nessuno degli interventi previsti risulta essere stato realizzato”.

La richiesta di un tavolo tecnico d’emergenza

“Considerata la progressiva evoluzione delle criticità sopra descritte e il concreto rischio per l’incolumità dei residenti, nonché per la funzionalità dei collegamenti e delle infrastrutture fognarie, si confida in un immediato intervento da parte degli uffici competenti”, conclude Russo.