Le tradizioni agroalimentari, la valorizzazione delle produzioni locali, la sostenibilità e le prospettive di sviluppo del territorio al centro del focus dedicato a “Mangia & Cambia 2026”, nella Commissione consiliare del Comune di Messina presieduta dal consigliere Antonino Bonfiglio. La quarta edizione del festival internazionale della cultura agroalimentare si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 novembre in Piazza Unione Europea. La manifestazione è promossa da Slow Food Messina, in collaborazione con il Comune, attraverso Messina Urban Food Policy, la Camera di Commercio, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e la Fondazione MeSSInA.

Mangia & Cambia 2026: tradizione e innovazione per costruire il futuro

Il tema scelto per questa edizione è “Radici in Movimento: tradizione ed evoluzione. Il cibo per costruire le città che saremo”. La manifestazione intende valorizzare il patrimonio agroalimentare attraverso il confronto tra produttori, istituzioni e cittadini, affrontando questioni come il cambiamento climatico, lo spopolamento delle aree rurali e le disuguaglianze economiche e sociali. Il cibo sarà il filo conduttore di tre giornate dedicate alla cultura, alla biodiversità e alla tutela delle produzioni sostenibili, attraverso incontri, degustazioni, laboratori, mostre e appuntamenti musicali.

Messina protagonista del percorso verso il riconoscimento UNESCO dello stoccafisso

Tra gli appuntamenti più significativi della manifestazione figura il confronto internazionale dedicato alla candidatura della cultura dello stoccafisso a Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO. A Messina arriveranno le delegazioni di Slow Food Norvegia e Slow Food Islanda, coinvolte nel percorso di valorizzazione delle tradizioni legate a un prodotto che unisce storicamente il Nord Europa e il Mediterraneo. Sabato 28 novembre, dalle ore 17.30 alle 19, si terrà la conferenza internazionale “Il lungo viaggio: dalle rotte nordiche allo Stretto di Messina. La cultura dello stoccafisso verso l’UNESCO”. Spazio anche alla mostra internazionale “Stockfish Without Borders: A Journey from the Nordic Seas”, già presentata a Terra Madre – Salone del Gusto 2026 di Torino.

Piazza Unione Europea tra mercati, laboratori e degustazioni

Per tutta la durata del festival, Piazza Unione Europea ospiterà cinque aree tematiche dedicate alla vendita diretta dei prodotti locali, ai laboratori del gusto, al dibattito sulle politiche alimentari, alla gastronomia e alla comunicazione attraverso radio e podcast. Il programma prevede anche iniziative rivolte alle famiglie, attività per i bambini e passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio storico e culturale di Messina. Domenica 29 novembre, tra gli appuntamenti conclusivi, il “Pranzo degli Avanzi” sarà dedicato al recupero degli ingredienti invenduti e al contrasto dello spreco alimentare.