Messina, l’Università diventa un mondo di culture: festa internazionale al Rettorato con studenti di 14 Paesi

Una giornata all’insegna dell’incontro tra culture, tradizioni e comunità studentesche provenienti da ogni parte del mondo. Il Cortile del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato l’International Students’ Day, iniziativa organizzata dal Dipartimento di Economia per valorizzare la diversità culturale e promuovere il dialogo tra gli studenti internazionali che frequentano l’Ateneo peloritano. L’evento, intitolato “A journey through cultures, stories and traditions of our international students”, ha trasformato gli spazi universitari in un luogo di condivisione, attraverso esibizioni artistiche, danze tradizionali, momenti musicali e stand dedicati alle culture dei Paesi di provenienza degli iscritti. Un’iniziativa che ha messo al centro il valore dell’internazionalizzazione e della partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, offrendo ai presenti l’opportunità di conoscere tradizioni, identità e usanze differenti.

International Students’ Day a Messina, presenti il Rettore Spatari e i vertici di UniMe

La manifestazione è stata inaugurata dal direttore del Dipartimento di Economia, professor Gustavo Barresi, dal delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento, professor Carmelo Marisca, dalla rappresentante degli studenti Nour Harzallah e dall’UniMe Ambassador Dashzeveg Tsedayush.

All’evento hanno partecipato anche il Rettore dell’Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari, il Prorettore vicario, professor Giuseppe Giordano, e il direttore generale, dottor Pietro Nuccio. Il Rettore ha espresso soddisfazione per la partecipazione degli studenti e per il clima di condivisione che ha caratterizzato la giornata. “Sono felice – ha detto Spatari – di vedere tanti ragazzi di diverse nazionalità condividere gli spazi del Cortile, animandoli con i loro colori, la loro allegria e la loro energia. Eventi come questo sono il simbolo dell’Università che amiamo”.

Economia UniMe sempre più internazionale: il 40% degli studenti proviene dall’estero

Uno degli aspetti più significativi emersi durante la manifestazione riguarda la presenza degli studenti internazionali all’interno del Dipartimento di Economia. Il direttore Gustavo Barresi ha infatti evidenziato che il 40% degli studenti del Dipartimento di Economia è internazionale, un dato che testimonia il peso assunto dall’internazionalizzazione nella comunità accademica. “Desidero ringraziare – ha commentato il prof. Barresi – tutti coloro i quali hanno aderito a questa manifestazione e l’hanno resa possibile, in particolare gli studenti internazionali. Ciascuno di loro è un componente importante della nostra Università; il 40% degli studenti del Dipartimento di Economia sono internazionali ed è bello che molti di loro quest’oggi possano condividere le proprie tradizioni in un clima di festa. Il Dipartimento negli ultimi anni ha cambiato pelle e, come dimostrato dalle statistiche di alcuni ranking, ha fatto del settore internazionale un punto di forza”.

Dal Brasile all’India, dall’Etiopia alla Mongolia: 14 Paesi protagonisti al Rettorato

L’International Students’ Day ha offerto una vetrina alle ricchezze storiche, artistiche e culturali dei Paesi rappresentati dagli studenti dell’Università di Messina. Insieme all’Italia, hanno partecipato studenti provenienti da Armenia, Etiopia, Georgia, India, Brasile, Myanmar, Mongolia, Algeria, Mozambico, Ucraina, Kirghizistan, Pakistan e Kazakistan. Complessivamente, dunque, sono state rappresentate 14 nazioni, attraverso attività dedicate alla conoscenza delle rispettive tradizioni. Gli studenti hanno animato il Cortile del Rettorato con performance artistiche, danze tradizionali e momenti musicali, dando vita a una giornata caratterizzata dall’incontro tra esperienze e identità culturali differenti. Accanto alle esibizioni, sono stati allestiti anche stand espositivi dedicati alla gastronomia tipica, all’artigianato e agli elementi più caratteristici delle culture dei diversi Paesi. Le attività hanno consentito ai partecipanti di conoscere aspetti delle tradizioni nazionali degli studenti internazionali, valorizzando il contributo che ciascuna comunità porta alla vita dell’Ateneo.

Università e scuole insieme per promuovere inclusione e dialogo interculturale

La giornata ha coinvolto anche delegazioni di diversi istituti scolastici di Messina e del territorio, presenti all’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Economia. La partecipazione delle scuole ha ampliato il significato dell’evento, favorendo occasioni di incontro tra la comunità universitaria e quella scolastica. L’International Students’ Day si inserisce nel percorso di UniMe dedicato alla promozione dell’inclusione, dell’internazionalizzazione e della partecipazione degli studenti alla vita accademica. Attraverso iniziative di questo tipo, l’Università di Messina intende valorizzare le differenti provenienze culturali degli iscritti, favorendo la conoscenza reciproca e il dialogo tra le comunità studentesche. Un impegno che si riflette anche nell’offerta formativa internazionale dell’Ateneo, capace di attrarre giovani di diverse nazionalità e di contribuire alla costruzione di una comunità universitaria aperta al confronto.