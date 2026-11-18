Circa 600 studenti coinvolti, quattro istituti scolastici e oltre 200 partecipanti tra volontari, attivisti e persone over 65. Sono i numeri della seconda edizione di “Truffe Stop – Prova a prenderli”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione delle truffe promossa dal Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”. Un percorso che ha coinvolto scuole, istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del territorio con l’obiettivo di fornire ai cittadini, soprattutto alle persone anziane e fragili, strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro e proteggersi dalle truffe telefoniche, informatiche e commesse di persona. I risultati della campagna sono stati illustrati oggi, 18 novembre 2026, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessorae alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, del luogotenente dei Carabinieri Gaetano Ilacqua, del componente del direttivo del Cesv Messina Carmelo Schepisi e della responsabile unica del progetto Maria Rita Giordano.

Messina, 600 studenti coinvolti nella prevenzione delle truffe agli anziani

Una delle caratteristiche principali dell’iniziativa è stata la scelta di coinvolgere direttamente le nuove generazioni, trasformando gli studenti in protagonisti della prevenzione e della diffusione delle informazioni all’interno delle famiglie. Alla campagna hanno partecipato le studentesse e gli studenti delle scuole medie di quattro istituti cittadini: Boer-Verona Trento, Pascoli-Crispi, Collegio Sant’Ignazio e Istituto comprensivo Tremestieri. Durante gli incontri, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i tenenti dei Carabinieri Ciro Grassia e Alex Zecca e con il luogotenente Gaetano Ilacqua, approfondendo le modalità attraverso le quali vengono realizzate le truffe più diffuse. Particolare attenzione è stata dedicata ai raggiri telefonici, alle frodi telematiche e agli episodi che avvengono attraverso il contatto diretto con le potenziali vittime. Gli incontri hanno consentito agli studenti di conoscere i comportamenti utilizzati dai truffatori e di riflettere sulle situazioni sospette che possono verificarsi nella vita quotidiana. L’obiettivo non era soltanto fornire informazioni ai giovani, ma incoraggiarli a diventare punti di riferimento per i propri familiari, in particolare per i nonni e le persone anziane, contribuendo alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui pericoli delle truffe.

Due studenti su tre conoscono episodi di truffe: il dato emerso nelle scuole

Uno degli elementi più significativi emersi durante gli incontri riguarda la conoscenza del fenomeno da parte degli adolescenti. Secondo quanto raccolto nel corso delle attività scolastiche, circa due studenti su tre hanno riferito di conoscere episodi di truffe telefoniche, telematiche o avvenute di persona, direttamente oppure attraverso esperienze vissute dai propri familiari. Un dato che evidenzia quanto il tema sia presente anche nella quotidianità delle nuove generazioni e quanto sia importante affrontarlo attraverso iniziative educative capaci di coinvolgere studenti e famiglie. La campagna ha quindi puntato sulla conoscenza dei meccanismi utilizzati dai truffatori, sul confronto tra esperienze personali e sull’acquisizione di strumenti utili per individuare eventuali tentativi di raggiro.

Calafiore: “iI giovani diventano sentinelle della legalità”

L’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha sottolineato il valore della scelta di coinvolgere gli adolescenti in un progetto dedicato soprattutto alla tutela delle persone più anziane. “La scommessa è stata proprio questa: portare nelle scuole, tra gli adolescenti, un tema che impatta direttamente la vita degli over 65”, ha dichiarato l’assessorae. “Una sfida che è perfettamente riuscita e che testimonia sia l’interesse delle nuove generazioni sia la loro voglia di essere parte attiva, assumendo il ruolo di vere e proprie ‘sentinelle’ della legalità”.

Truffe agli anziani, laboratori e simulazioni per imparare a riconoscere i raggiri

Accanto alle attività nelle scuole, la campagna ha previsto incontri dedicati alle associazioni, ai volontari e alle persone over 65, attraverso una formula che ha privilegiato la partecipazione diretta. Le iniziative si sono svolte nelle sedi del Cesv Messina e della Caritas e al Parco per le Arti Urbane di Camaro, con due laboratori di role playing e un appuntamento dedicato alla lettura e al confronto. Protagonisti delle attività sono stati gli attori Cecilia Foti, Nunzia Lo Presti e Lelio Naccari, che hanno coinvolto i partecipanti in simulazioni di situazioni riconducibili a possibili tentativi di truffa. Interpretando alternativamente i ruoli dei truffatori e delle potenziali vittime, gli attori hanno permesso ai presenti di osservare e sperimentare le dinamiche dei raggiri, favorendo il riconoscimento di atteggiamenti sospetti e comportamenti a rischio. Le attività hanno coinvolto oltre 200 persone tra volontari, attivisti e cittadini over 65, offrendo un’occasione di formazione e confronto sulle modalità più efficaci per prevenire le frodi. Gli incontri si sono svolti con il coinvolgimento e la supervisione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, con la partecipazione del maggiore dei Carabinieri Federico Sallusto e della prefetta Cosima Di Stani.

Ilacqua: “fondamentale affiancare alle indagini campagne di informazione”

Durante la conferenza stampa conclusiva è intervenuto anche il luogotenente dei Carabinieri Gaetano Ilacqua, che ha richiamato l’attenzione sulla diffusione delle truffe e sull’importanza di affiancare all’attività investigativa una costante opera di sensibilizzazione. “Sono numeri in continua crescita. Per contrastare le truffe è fondamentale affiancare all’attività investigativa e repressiva portata avanti dalle forze dell’ordine campagne costanti di informazione e sensibilizzazione, capaci di accrescere la consapevolezza dei cittadini e metterli nelle condizioni di riconoscere i tentativi di raggiro”. La prevenzione assume quindi un ruolo fondamentale accanto all’azione delle forze dell’ordine, soprattutto per aiutare le persone potenzialmente più esposte a riconoscere tempestivamente i tentativi di truffa.

Il ruolo delle associazioni e del volontariato nella campagna NonRaggir@ME

Un contributo importante alla realizzazione dell’iniziativa è arrivato dalla rete delle associazioni e degli enti impegnati sul territorio. Carmelo Schepisi, componente del direttivo del Cesv Messina, ha evidenziato il valore dei presidi territoriali e delle realtà associative, capaci di affiancare le istituzioni e raggiungere anche le persone più vulnerabili. Il Cesv Messina e Messina Social City hanno collaborato alla realizzazione del progetto, contribuendo al coinvolgimento delle realtà del volontariato e alla partecipazione dei cittadini. La presenza di oltre 200 persone alle attività territoriali conferma l’interesse suscitato dagli incontri e l’importanza di promuovere occasioni di informazione accessibili anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

Messina, si conclude la seconda edizione di “Truffe Stop – Prova a prenderli”

A tracciare il bilancio conclusivo dell’iniziativa è stata anche la Rup del progetto Maria Rita Giordano, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento della campagna. Il percorso è stato reso possibile dal lavoro condiviso di Comune di Messina, Ministero dell’Interno, scuole, forze dell’ordine, associazioni e operatori, che hanno contribuito alla realizzazione degli incontri e delle attività formative. Nel corso della conferenza è stato rivolto un ringraziamento ai docenti presenti, Santo Longo, dirigente scolastico della Boer-Verona Trento, e Maria Catalano, docente dell’Istituto comprensivo Tremestieri, oltre che agli attori Cecilia Foti, Nunzia Lo Presti e Lelio Naccari per il contributo offerto ai laboratori.