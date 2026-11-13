Messina, lo Stadio Celeste riapre a 2.100 spettatori: arriva il via libera della Commissione di Vigilanza

Una notizia importante per l’Acr Messina e per i suoi tifosi: arriva il parere positivo per l’accesso di 2.100 spettatori allo Stadio Giovanni Celeste. La Commissione Comunale di Vigilanza ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dall’ACR Messina, consentendo l’utilizzo dell’impianto con una capienza distribuita tra Tribuna, Curva Sud e settore ospiti. Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale Massimo Finocchiaro, che ha presieduto la seduta della Commissione in qualità di presidente vicario. Il via libera arriva dopo l’esame della documentazione prevista e la verifica dell’esecuzione degli interventi richiesti dalla Questura di Messina per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo per lo storico stadio cittadino, profondamente legato alla tradizione calcistica messinese, e per la società giallorossa, che aveva richiesto la possibilità di accogliere il pubblico nei diversi settori dell’impianto.

Stadio Celeste, via libera a 2.100 spettatori: la capienza dei settori

Il parere favorevole della Commissione riguarda una capienza complessiva di 2.100 spettatori, secondo la distribuzione richiesta dalla società ACR Messina. Nel dettaglio, lo Stadio Giovanni Celeste potrà accogliere 1.000 spettatori in Tribuna e altri 1.000 in Curva Sud, mentre per il settore ospiti è stata prevista una disponibilità di 100 posti. Si tratta di una decisione importante per l’organizzazione dell’accesso del pubblico all’impianto, che definisce il numero degli spettatori ammessi nei singoli settori sulla base della richiesta avanzata dalla società.

Massimo Finocchiaro annuncia il via libera allo Stadio Celeste

A comunicare l’esito della riunione è stato l’assessore Massimo Finocchiaro, che ha sottolineato il ruolo della Commissione e le verifiche effettuate prima del rilascio del parere favorevole. “Oggi, come Presidente vicario, ho presieduto la Commissione Comunale di Vigilanza che ha rilasciato il parere positivo per l’accesso di 1000 spettatori in Tribuna, 1000 in Curva Sud e 100 nel settore ospiti dello Stadio Celeste, così come richiesto dalla società ACR Messina Questa commissione ha verificato tutta la documentazione di rito e inoltre ha preso atto dell’esecuzione dei lavori effettuati per questioni di sicurezza e ordine pubblico richiesti dalla Questura di Messina”. Le parole dell’assessore confermano quindi il completamento della verifica documentale e la presa d’atto degli interventi eseguiti per rispondere alle prescrizioni relative alla sicurezza e all’ordine pubblico.