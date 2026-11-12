Messina, lo sport diventa strumento di cura e inclusione: ASP, ACR e Igea Virtus insieme contro le dipendenze

Lo sport come strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e inclusione sociale, capace di accompagnare le persone più fragili in percorsi di recupero e di offrire ai giovani nuove opportunità di crescita e aggregazione. È questa la filosofia alla base di “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”, il progetto promosso dall’ASP di Messina e presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. L’iniziativa, nata da un’idea del direttore amministrativo dell’ASP, Giancarlo Niutta, punta a utilizzare l’attività sportiva come strumento concreto di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), alle dipendenze digitali e da sostanze, favorendo contemporaneamente il benessere psicofisico e l’integrazione sociale delle persone coinvolte. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Messina Federico Basile, il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, il direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Piero Russo e il direttore sportivo dell’ACR Messina Maurizio Pellegrino.

Il progetto nasce da una collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale, attraverso l’UOC Dipendenze Patologiche e l’UOC Servizio di Psicologia, le amministrazioni comunali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e due realtà calcistiche del territorio, ACR Messina e Igea Virtus. Una rete istituzionale e sportiva che intende portare le attività di prevenzione e riabilitazione anche nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.

Il sindaco Basile: “lo sport non è soltanto agonismo, ma integrazione e inclusione”

Nel corso della presentazione, il sindaco Federico Basile ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra Comune e ASP, soffermandosi sulla possibilità di valorizzare le risorse e gli spazi già disponibili per realizzare iniziative rivolte alla collettività. In particolare, il primo cittadino ha ricordato come l’idea del progetto sia maturata anche attraverso la possibilità di utilizzare un terreno di proprietà dell’Azienda Sanitaria, trasformandolo in un’opportunità per promuovere l’attività sportiva e l’inclusione. “Si comincia a ragionare sulla possibilità di mettere a sistema un bene messo a disposizione dall’ASP, un terreno di sua proprietà, da cui prende forma un progetto importante. L’obiettivo è rendere lo sport non soltanto agonismo, ma anche integrazione, aggregazione e inclusione, per cambiare l’approccio e promuovere una diversa visione della società. Credo che questo sia un percorso importante, perché lo sport può rappresentare uno strumento concreto per favorire il cambiamento”, ha dichiarato Basile.

Il direttore generale dell’ASP Cuccì: “fare squadra per rispondere ai bisogni dei cittadini”

Il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato il valore del lavoro condiviso tra istituzioni sanitarie, amministrazioni comunali e realtà del territorio, richiamando il percorso di collaborazione sviluppato negli ultimi anni. “Nel corso di questi anni abbiamo consolidato una collaborazione concreta e proficua con l’Amministrazione comunale, portando avanti progetti importanti per il territorio. Continuiamo su questa strada con un’iniziativa che rafforza ulteriormente il lavoro di rete. Fare squadra significa mettere insieme competenze, risorse e professionalità per rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini, soprattutto di quanti vivono situazioni di fragilità”, ha affermato Cuccì.

Fondi regionali contro il gioco d’azzardo patologico: 170mila euro per convenzione

Il progetto sarà finanziato attraverso i fondi regionali destinati al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico per il triennio 2025-2027, con un budget di 170.000 euro per singola convenzione. L’intervento prevede l’integrazione dei Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI) dei pazienti già in carico ai servizi dell’ASP con percorsi strutturati di attività motoria, riconoscendo allo sport una funzione complementare nei processi di recupero e reinserimento sociale. I principali destinatari saranno gli utenti seguiti dai servizi per le dipendenze, ma le attività saranno rivolte anche a persone con fragilità sociosanitarie e ai giovani del territorio. Il programma comprende allenamenti settimanali, ginnastica funzionale, tornei inclusivi e incontri motivazionali, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale, rafforzare l’autostima e promuovere stili di vita sani. Attraverso la partecipazione alle attività sportive, il progetto intende inoltre contribuire alla prevenzione delle ricadute e alla costruzione di nuove occasioni di socializzazione.

ACR Messina e Igea Virtus protagoniste del progetto di inclusione

Un ruolo importante sarà affidato alle società calcistiche ACR Messina e Igea Virtus, coinvolte per la loro capacità di aggregazione e per il legame con il territorio. La partecipazione delle due realtà sportive consentirà di utilizzare il calcio e l’attività motoria come strumenti per avvicinare soprattutto i giovani ai valori della partecipazione, del rispetto e della solidarietà. Per il direttore sportivo dell’ACR Messina, Maurizio Pellegrino, il coinvolgimento della società rappresenta un valore aggiunto per un’iniziativa che intende parlare ai ragazzi attraverso il linguaggio dello sport. L’ACR Messina metterà a disposizione la propria esperienza e la propria capacità di aggregazione, contribuendo alla diffusione dei valori sportivi e favorendo occasioni di incontro e inclusione che vadano oltre la dimensione agonistica. L’obiettivo condiviso è trasformare i campi sportivi in luoghi di crescita, socializzazione e prevenzione, nei quali i partecipanti possano trovare opportunità concrete di relazione e di valorizzazione personale.

Uno Sportello d’Ascolto contro dipendenze e disagio giovanile

Accanto alle attività motorie, il progetto prevede anche l’attivazione di un Sportello d’Ascolto e Consulenza all’interno delle strutture sportive coinvolte. Lo sportello sarà gestito da équipe multidisciplinari dell’ASP, composte da psicologi ed educatori, e avrà una funzione di prevenzione secondaria, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali situazioni di disagio giovanile. Attraverso questo servizio sarà possibile offrire supporto e orientamento, creando un punto di riferimento anche per le famiglie e per gli atleti dei settori giovanili. Tra le attività previste figura inoltre la promozione della campagna di sensibilizzazione “No-Gambling”, dedicata alla prevenzione dei comportamenti legati al gioco d’azzardo patologico. La presenza di professionisti sanitari negli ambienti sportivi intende favorire un contatto più diretto con i giovani, intercettando situazioni di difficoltà che potrebbero non emergere attraverso i tradizionali canali di assistenza.

Attività completamente gratuite e gestione trasparente delle risorse

Un aspetto centrale dell’iniziativa riguarda le modalità di accesso e la gestione economica. Tutte le attività previste dal progetto saranno completamente gratuite per i beneficiari, senza costi a carico dei partecipanti. È stato inoltre precisato che nessun soggetto esterno o società sportiva riceverà direttamente somme provenienti dai fondi dell’iniziativa. Gli oneri relativi al personale specializzato, tra cui istruttori e collaboratori, saranno gestiti direttamente dall’ASP di Messina, che provvederà al reclutamento attraverso procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La gestione diretta delle risorse da parte dell’Azienda Sanitaria rappresenta quindi un elemento organizzativo del progetto, che distingue il coinvolgimento delle società sportive dalle procedure di impiego dei fondi pubblici.

La Direzione strategica dell’ASP: “portiamo la riabilitazione fuori dagli ambulatori”

La Direzione strategica dell’ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato il significato del progetto nell’ambito dei percorsi di cura e riabilitazione. “Con questo progetto superiamo i modelli tradizionali di cura, portando la riabilitazione fuori dalle mura degli ambulatori e dentro i luoghi di aggregazione per eccellenza: i campi sportivi”, sottolinea la Direzione strategica. Il coinvolgimento delle società calcistiche e delle amministrazioni comunali viene considerato uno strumento per raggiungere più facilmente le fasce giovanili e rendere maggiormente accessibili le opportunità di prevenzione e supporto. “Il coinvolgimento di realtà storiche e attrattive come ACR Messina e Igea Virtus, insieme al sostegno delle amministrazioni comunali, ci consente di avvicinarci ancora di più ai giovani, parlando il loro linguaggio e offrendo opportunità concrete di riscatto, inclusione e cittadinanza attiva. Fare rete significa costruire percorsi che mettano al centro la persona e il suo benessere”, aggiunge la Direzione strategica dell’ASP.