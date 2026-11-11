Messina, lo sport contro le dipendenze: ACR e Igea Virtus insieme all’ASP per un progetto di inclusione sociale

Sarà presentato domani, giovedì 12 novembre, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il progetto “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”, nato da un’idea del direttore amministrativo dell’ASP di Messina, Giancarlo Niutta. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina attraverso l’UOC Dipendenze Patologiche e l’UOC Servizio di Psicologia, si sviluppa in collaborazione con il Comune di Messina, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e le società calcistiche ACR Messina e Igea Virtus. Il progetto punta a riconoscere e valorizzare lo sport quale strumento di prevenzione delle dipendenze, promozione del benessere, riabilitazione e inclusione sociale.

L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e realtà sportive del territorio, attraverso la costruzione di percorsi condivisi rivolti in particolare ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, favorendo l’attività motoria come occasione di socializzazione, sostegno e partecipazione. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati le finalità del progetto, le attività programmate, le modalità di attuazione e il contributo dei diversi soggetti coinvolti, in un percorso che mette al centro la salute e il benessere della persona, riconoscendo allo sport un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto delle dipendenze.