L’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla formazione delle nuove generazioni sono stati al centro di un incontro promosso dall’Istituto Superiore “Verona-Trento” di Messina in occasione della Giornata nazionale dello Studente. La conferenza, dal titolo “Intelligenza Artificiale: il Futuro della Formazione e della Società”, ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sulle trasformazioni che interessano il mondo della scuola e la società contemporanea. All’iniziativa ha partecipato anche l’Amministrazione comunale di Messina, rappresentata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà e dall’assessora alle Politiche giovanili Iris Forami, che hanno portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, esprimendo la vicinanza del Comune alle iniziative dedicate alla crescita culturale, alla formazione e alla partecipazione degli studenti. Presente anche il prof. Pietro La Tona, consulente del Sindaco per la Pubblica Istruzione della Città Metropolitana di Messina.

Intelligenza Artificiale e scuola, il confronto al Verona-Trento di Messina

Ad aprire i lavori è stato il dirigente scolastico dell’Istituto Verona-Trento, prof. Luigi Genovese. La conferenza ha visto gli interventi del prof. Francesco Pira, associato di Sociologia dell’Università degli Studi di Messina, del dott. Vittorio Della Rossa, esperto del settore informatico e formatore in cybersecurity e Intelligenza Artificiale, e del prof. Francesco Pagano, docente di Informatica dell’Istituto Verona-Trento. Il confronto si è concentrato sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei processi educativi, sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sulle competenze necessarie per affrontare i cambiamenti in corso. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di sviluppare una cultura digitale consapevole, capace di coniugare innovazione, responsabilità e spirito critico, affinché gli studenti possano comprendere e utilizzare in maniera consapevole gli strumenti tecnologici.

Vadalà: “i ragazzi devono diventare protagonisti dell’innovazione”

L’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà ha sottolineato il valore della scuola come luogo di formazione e crescita, evidenziando la necessità di accompagnare gli studenti nella comprensione delle trasformazioni tecnologiche. “La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità e momenti di confronto come questo sono fondamentali per accompagnare i giovani nelle trasformazioni del nostro tempo. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una grande opportunità, ma richiede conoscenza, consapevolezza e capacità di utilizzo critico. È importante che i ragazzi non siano soltanto spettatori dell’innovazione, ma acquisiscano gli strumenti per comprenderla e diventarne protagonisti. Come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale rafforzare il dialogo con le istituzioni scolastiche e sostenere le iniziative che mettono al centro gli studenti, il loro talento e le loro aspirazioni. Celebrare la Giornata nazionale dello Studente significa anche ribadire il valore dell’istruzione come strumento di crescita, inclusione e cittadinanza attiva”, ha dichiarato l’assessore Stello Vadalà.

Iris Forami: “competenze e spirito critico per affrontare il cambiamento”

Sull’importanza della formazione digitale e delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica è intervenuta anche l’assessora alle Politiche giovanili Iris Forami, richiamando la necessità di valorizzare il talento e le aspirazioni delle nuove generazioni. “Le nuove tecnologie stanno ridisegnando scenari e opportunità per le giovani generazioni. Per questo è importante offrire ai ragazzi occasioni di conoscenza e confronto che li aiutino a sviluppare competenze, spirito critico e consapevolezza, affinché possano essere protagonisti attivi del cambiamento. Il nostro impegno è promuovere occasioni di partecipazione e crescita che valorizzino il talento e le aspirazioni dei giovani, accompagnandoli nella costruzione del proprio futuro”, ha aggiunto l’assessore alle Politiche giovanili Iris Forami.

Messina, la collaborazione tra Comune e scuole per la formazione dei giovani

La partecipazione dell’Amministrazione comunale alla conferenza del Verona-Trento si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione con le istituzioni scolastiche di Messina, volto a sostenere iniziative dedicate alla formazione e alla partecipazione attiva degli studenti. L’incontro ha posto al centro del dibattito la necessità di preparare le nuove generazioni ad affrontare le trasformazioni della società contemporanea, attraverso lo sviluppo di competenze digitali, capacità critica e consapevolezza nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Un percorso che riconosce nella formazione dei giovani un elemento fondamentale per il futuro della città e per la crescita della comunità messinese.