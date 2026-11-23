Portare i libri fuori dalle biblioteche e dai tradizionali luoghi della cultura, avvicinando sempre più cittadini al piacere della lettura e valorizzando le storie, le tradizioni e la memoria di Messina. È questo l’obiettivo di “Pelorias: letture e voci del territorio”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Messina, che si è classificato al terzo posto nel Bando “Città che legge” – edizione 2025, ottenendo un finanziamento di 69.938 euro. L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e delle realtà culturali coinvolte. Il progetto punta a trasformare la lettura in un’esperienza condivisa, capace di raggiungere anche coloro che abitualmente non frequentano biblioteche e librerie, attraverso iniziative organizzate in luoghi della vita quotidiana e in spazi simbolici del territorio messinese.

Messina conquista il terzo posto nel bando “Città che legge”: il progetto Pelorias

Il risultato ottenuto nel bando rappresenta un riconoscimento per il lavoro di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le diverse realtà culturali, associative e scolastiche del territorio. Il Comune di Messina riveste il ruolo di capofila del progetto, sviluppato insieme a Fondazione Horcynus Orca, Intervolumina APS, Anatolè ETS, Lunaria, Wind of Change APS, Educare nel bosco/Canalescuola, Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro, I.I.S. Antonello da Messina e I.C. Manzoni – Dina e Clarenza. Alla presentazione hanno partecipato la dirigente scolastica dell’I.I.S. Antonello, Daniela Pistorino, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”, Michele Bonardelli, e Giordana Restifo per la Fondazione Horcynus Orca, insieme ai rappresentanti degli altri partner. Presenti anche la coordinatrice Giovanna Quartarone, del Dipartimento Servizi alle Imprese – Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, e la presidente della V Commissione consiliare Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Politiche giovanili, Silvia Bosurgi.

L’assessore Enzo Caruso: “la cultura a Messina è viva e ricca di energie”

Nel corso della presentazione, l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso ha sottolineato il valore del riconoscimento ottenuto e l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà cittadine. “Il terzo posto conseguito da Messina in questo bando, con il Comune nel ruolo di capofila, è un risultato importante e testimonia la vitalità del tessuto culturale cittadino. Si tratta di un progetto mirato e strutturato, frutto di un lavoro sinergico che ha coinvolto numerose realtà, coordinato dal Servizio Cultura e Pubblica Istruzione. Attraverso la lettura possiamo non soltanto promuovere il piacere di leggere e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, ma anche valorizzare luoghi e spazi della città, portando la cultura fuori dai suoi contesti tradizionali e rendendola accessibile a tutti. È inoltre un esempio concreto di come sia possibile intercettare risorse e opportunità di finanziamento per sostenere iniziative di qualità. Un risultato che conferma come la cultura a Messina sia viva, ricca di energie e meriti di essere valorizzata e messa in vetrina”. Il progetto si propone dunque di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso una rete di iniziative che coinvolgeranno associazioni, scuole e cittadini, favorendo nuove occasioni di partecipazione.

Dalle feluche agli ospedali: la lettura arriva nei luoghi più insoliti di Messina

Una delle caratteristiche principali di “Pelorias: letture e voci del territorio” è la scelta di portare libri, narrazioni e attività culturali anche al di fuori degli spazi tradizionalmente dedicati alla lettura. Le iniziative raggiungeranno infatti mercati coperti, centri commerciali, feluche e barche a vela, Forti Umbertini, centri vaccinali e ospedali, trasformando luoghi della quotidianità e spazi simbolici in occasioni di incontro con i libri e con le storie del territorio. L’obiettivo è coinvolgere anche chi abitualmente non legge, rendendo la cultura un’opportunità accessibile e favorendo la partecipazione di persone con esperienze ed esigenze differenti. Il progetto si sviluppa attorno a due elementi fortemente legati all’identità messinese: lo Stretto di Messina e i Monti Peloritani. Il mare e i monti diventano così punti di riferimento per un percorso di recupero e reinterpretazione delle tradizioni orali e popolari, delle memorie individuali e collettive e del patrimonio narrativo cittadino.

Letture per anziani, persone con disabilità e residenti nelle periferie

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle persone che, per condizioni personali o sociali, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alla lettura e alle opportunità culturali. Tra i destinatari prioritari figurano anziani, persone con disabilità, immigrati e stranieri, detenuti, malati oncologici e residenti nei quartieri periferici e nei villaggi collinari dei Peloritani. L’iniziativa punta a costruire una rete capace di raggiungere l’intero territorio comunale, superando le distanze geografiche e le difficoltà che possono limitare la partecipazione alla vita culturale. Il coinvolgimento delle diverse realtà associative e scolastiche consentirà di sviluppare attività rivolte a pubblici differenti, con l’obiettivo di rendere la lettura uno strumento di relazione, inclusione e condivisione.

Bambini e studenti protagonisti: letture inclusive, LIS e narrazioni multilingue

Il progetto coinvolgerà anche bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, dalle prime esperienze di lettura nella fascia 0-7 anni fino agli adolescenti. Sono previste attività dedicate, interventi nelle scuole e iniziative rivolte all’intera comunità, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai libri e alle storie del territorio. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità delle attività. Il programma prevede infatti letture supportate da interpreti LIS e l’utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), per favorire la partecipazione delle persone con differenti esigenze comunicative. Saranno inoltre organizzate narrazioni multilingue attraverso la tecnica del Kamishibai, una modalità narrativa che utilizza immagini e racconto per accompagnare l’ascolto delle storie. Attraverso queste attività, Pelorias punta a rendere la lettura un’esperienza condivisa e inclusiva, capace di coinvolgere persone di età, provenienze e condizioni differenti.

Lo Stretto e i Monti Peloritani al centro delle storie e delle tradizioni popolari

Il progetto nasce anche dalla volontà di recuperare e valorizzare le tradizioni orali e popolari di Messina, attraverso un percorso partecipato di ascolto, raccolta e reinterpretazione delle memorie del territorio. Lo Stretto e i Monti Peloritani rappresentano i due riferimenti identitari attorno ai quali si svilupperanno le attività, creando un collegamento tra il patrimonio naturale, i luoghi simbolici e le storie delle comunità. Le memorie individuali e collettive diventeranno così parte di nuove narrazioni, capaci di attraversare la città dal mare ai monti e di mettere in relazione persone, quartieri e generazioni. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza e favorire una maggiore conoscenza del patrimonio culturale locale, attraverso la partecipazione diretta dei cittadini.

Il logo di Pelorias realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Antonello

Un elemento significativo del progetto è rappresentato dal logo di “Pelorias: letture e voci del territorio”, ideato e realizzato dalle studentesse e dagli studenti delle classi quarte e quinte dell’I.I.S. Antonello. La composizione grafica si sviluppa attraverso tre elementi simbolici che richiamano il mito, il mare e la lettura. Il primo è un triangolo con un profilo femminile che rappresenta Pelorias, la figura mitologica della ninfa custode dello Stretto. La linea del volto si ispira all’unica moneta antica sulla quale è raffigurata Pelorias, creando un collegamento tra la memoria storica e il presente. Il secondo elemento è un triangolo attraversato da un’onda, simbolo del mare di Messina, inteso come luogo di incontro, movimento e relazione tra culture. L’onda richiama anche il fluire della conoscenza, delle parole e delle storie. La terza forma, aperta verso destra, rappresenta invece un libro, simbolo della lettura e del sapere, con pagine che si aprono idealmente verso nuovi orizzonti. Il logo racchiude così il significato del progetto, mettendo in relazione la memoria mitologica dello Stretto, l’identità marittima della città e il valore della conoscenza.