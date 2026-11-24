L’Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti (ASP ME), diretta dal Dott. Salvatore Garibaldi, firma un nuovo capitolo di straordinaria sanità d’eccellenza. Dopo i traguardi internazionali conquistati con la presentazione di propri lavori scientifici al Congresso Europeo di Emodinamica di Parigi nel 2024 e al Congresso Mondiale di Cardiologia di Madrid nel 2025, la struttura siciliana è stata ufficialmente invitata ad uno dei consessi internazionali più autorevoli: il “PCR London Valves 2026” di Londra, il vertice mondiale per la cardiologia interventistica strutturale. La commissione scientifica del congresso ha giudicato di grande interesse il report di un caso clinico ad elevata complessità, trattato con il supporto di tecnologie d’avanguardia presso l’Emodinamica del Barone Romeo di Patti (ASP ME), dal titolo “Complex OCT guided LM PCI through an Evolut Valve”. Un lavoro che descrive l’uso dell’imaging intracoronarico ad infrarossi di ultima generazione (OCT) per guidare un complesso intervento di angioplastica coronarica effettuato attraverso una protesi valvolare aortica. Incaricato di presentare ufficialmente il caso clinico all’audience internazionale è stato il Dott. Guido Chiabrando, componente dell’équipe di Emodinamica di Patti.

“Questo nuovo riconoscimento internazionale consacra una realtà nata letteralmente da zero nel 2017”

“Questo nuovo riconoscimento internazionale consacra una realtà nata letteralmente da zero nel 2017, quando il territorio Tirrenico-Nebroideo soffriva per le distanze dai grandi centri, e trasformata negli anni in un punto di riferimento regionale, nazionale ed europeo. Oltre all’elevata specializzazione nell’interventistica cardiovascolare, tra i punti di forza della struttura spiccano: Il posizionamento ai vertici nazionali nei dati AGENAS (2024 e 2025) relativi alla tempestività nel trattamento dell’infarto miocardico acuto (STEMI); Una proficua attività di divulgazione scientifica mirata all’educazione sanitaria del territorio Tirrenico-Nebroideo; L’istituzione di un ambulatorio cardiologico altamente specialistico per la presa in carico e il follow-up programmato dei pazienti; L’innovativo circuito “Spoke-Hub-Spoke”, in cui il paziente dal centro Spoke giunge presso il centro Hub (Emodinamica di Patti), effettua l’intervento e ritorna al centro Spoke, mirato all’ottimizzazione dei ricoveri e dei tempi di trattamento; Il recente potenziamento della struttura con la seconda sala di emodinamica per garantire la continuità di trattamento dell’infarto miocardico tempo-dipendente e rispondere alla crescente richiesta assistenziale”, c’è scritto in una nota.

“Il traguardo di Londra non è solo il successo di un singolo caso clinico, ma la conferma che la sinergia tra un team eccezionale di medici emodinamisti, il fondamentale supporto del personale, una rete ospedaliera integrata e una intesa con i vertici aziendali può trasformare la sanità locale in un modello guida. Un merito che va condiviso con la Direzione Strategica dell’ASP di Messina e in particolare con l’attuale Direttore Generale, dott. Giuseppe Cuccì, sempre presente nel supportare la crescita professionale e la valorizzazione tecnologica della struttura. Accanto al responsabile dott. Salvatore Garibaldi, compongono l’équipe dell’Emodinamica di Patti i dirigenti medici dott. Alberto Magliarditi, dott. Emmanuele Soraci, dott. Federico Cuffari, dott. Guido Chiabrando e la dott.ssa Marta Abraham; in rappresentanza degli infermieri e dei tecnici di radiologia i coordinatori Roberto Cicero e Federico Impalà”, conclude la nota.